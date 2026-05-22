Isabel, paciente de cáncer de melanoma: "Comienzas a tomarte la vida de otra forma, tienes una urgencia por vivir"

Un cumpleaños amargo fue el que vivió Isabel Hernández hace dos años, pero que ahora reflexiona como que recibió "el mejor regalo" ya que a pesar de recibir una noticia difícil y que le cambió para siempre, le salvó la vida.

"Si no hubiera ido al médico y me hubiera llamado, a lo mejor no llegaba a los 47 años", dice muy segura.

Esta mujer vecina de Calatayud lo dice con conocimiento de causa ya que en marzo de 2025 fue diagnosticada con un melanoma cancerígeno que fue pillado a tiempo y ahora está a punto de acabar el proceso de un año de inmunoterapia.

Ahora que el calor aprieta fuerte y el verano está a la vuelta de la esquina, Isabel no tiene más que otro consejo que "se protejan": "A todo el mundo que puedo le digo que no se pongan al sol en las horas puntas y siempre con protección solar", destaca.

Y es que después de que un año de inmunoterapia y casi dos años de que le cambiara la vida recalca que "a cualquiera nos puede pasar": "Yo fui una inconsciente que casi no me ponía crema solar y ahora el miedo no se te quita".

El periplo de Isabel comenzó en septiembre de 2024 cuando estaba en la playa cuando se arrancó de la espalda una "especie de peca".

Sin embargo, todo derivó a que en octubre de ese mismo año a través del seguro privado le dijeran que aquello que le había molestado un mes atrás se trataba de lo que parecía un tumor de células basales "que no tenía importancia".

Si bien, todo más lejos de la realidad ya que tras pasar por una operación el 10 de marzo de 2025, diez días después, en pleno día de su cumpleaños y de camino a la boda de su cuñado, le dieron una noticia que truncó toda celebración: "Me llamaron que tras analizarlo se trataba de un melanoma maligno", recuerda.

Una noticia que no terminó de digerir hasta que llegó a Sevilla donde se permitió llorar, pero mantuvo la información en secreto. Un fin de semana que recuerda como "horroroso" pero que tiene anécdotas que se quedan grabadas para siempre.

"Los novios el día de la boda en vez de dar un regalo, nos dieron una tarjeta en la que informaban que habían donado todo el dinero de los regalos a la Asociación Española contra el Cáncer", recuerda emocionada. Una acción que confiesa que le removió por dentro y no se terminaba de creer por lo oportuno de la ocasión.

La primera operación se dio el 1 de abril en el le quitaron una pieza de 5 centímetros de largo por dos de ancho y dos de profundo como además el ganglio centinela en el Hospital Montpellier. De la sanidad privada terminó derivando su casa a la Seguridad Social donde ahí le dijeron que tenía un melanoma en estadio 3.

El plan de acción con el que trabaja desde entonces es un plan de inmunoterapia cada 21 días que finaliza su último gotero este próximo 29 de mayo.

Muchas ganas de vivir

Aunque para llegar hasta allí, ha sido todo un viaje que ha tenido que trabajar: "Desde el primer momento contacté con la Asociación Española contra el Cáncer y acudí con la psicóloga y la nutricionista", señala.

Así, mira hacia atrás y solo tiene palabras de agradecimiento hacia todos los profesionales que le han ayudado en el camino: "He estado cuidada y mimada totalmente porque a la mínima que me salía un bulto en la pierna me han mandado a dermatología o tuve un pulmón inflamado y me citaban enseguida en neumología", resalta.

A pesar de que ahora dice contenta estar "muy bien" y "recuperando la energía" reconoce que todo ha sido un proceso que ha contado con muchos altibajos físicos y emocionales.

Sin embargo, mira en positivo todo lo que ha aprendido en el camino: "Comienzas a tomarte la vida de otra forma, tienes una urgencia por vivir", reflexiona.

"Aprendes a valorar cosas que antes no valorabas y ahora veo el trabajo como secundario y si me apetece hacer un viaje lo hago porque si no tengo salud, no tengo nada", concluye.

La piel tiene memoria

El caso de Isabel no es aislado ya que cada año en Aragón diagnostican entre 200 y 300 nuevos casos de melanoma. Un cáncer de piel que en algunos de los casos "puede ser letal". Por ello, ahora que comienza la exposición constante al sol en las piscinas y la playa es importante la prevención.

"El factor de riesgo fundamental es la exposición social y hay que utilizar crema de protección solar, pero protección 50", aconseja Julio Lambea, oncólogo y presidente del comité técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza.

A lo que añade que se debe evitar la exposición al sol en las horas más fuertes del día como el mediodía y taparse con ropa fresca: "Incluso si tienes la piel muy blanca, plantearse bañarse con camiseta para evitar esa exposición", puntualiza.

Así, destaca la importancia de diagnosticarlo temprano ya que "el diagnóstico precoz supone una curación en un 90% de los casos".

En este sentido, Lambea recalca la evolución a lo largo de los años en materia de supervivencia: "Hoy en día tenemos largos supervivientes con melanoma metastásico que hace 10 años era impensable".