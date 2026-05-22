Eva Valle se estrena en Economía con defensa de los centros de datos y los accidentes laborales como prioridad

La ex asesora de Rajoy, Eva Valle, se ha estrenado este viernes como consejera de Economía de Aragón con los accidentes laborales como prioridad y una defensa cerrada de los centros de datos.

Sus primeras palabras han sido una declaración de intenciones. El gran fichaje de Jorge Azcón para el nuevo Gobierno ha asegurado volver a casa con ilusión después "de muchos años de trabajo y experiencia fuera de nuestra tierra". Regresa "muy consciente" del momento económico que vive la Comunidad y con vocación de diálogo permanente con los agentes sociales, la sociedad civil y los grupos políticos.

La diputada ha marcado un objetivo compartido para los próximos cuatro años: que Aragón esté en la mejor posición posible para aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo en plena transformación. "Las decisiones que tomemos hoy serán determinantes para el bienestar de los aragoneses las próximas décadas", recalcaba.

Conseguirlo no será fácil, dado que las reglas del juego están cambiando y esto genera una gran incertidumbre.

Pese a todo, cree que Aragón tiene posición logística privilegiada y una capacidad de generación energética que sitúa a la región entre los territorios líderes en renovables. "Cuenta con un capital humano comprometido, con una tradición de diálogo social y estabilidad institucional que en sí misma es una ventaja competitiva", añadía.

La creciente incertidumbre internacional obliga a diversificar aún más, a buscar nuevos mercados activamente. Por ello, Valle se ha comprometido a seguir la línea iniciada por Mar Vaquero, a la que ha agradecido profundamente su trabajo y dedicación, y a convertir las fortalezas de Aragón en prosperidad compartida.

A su juicio, para que la Comunidad explote todo su potencial es preciso "un giro en las políticas del Gobierno central", ya que sus decisiones más estratégicas "no están favoreciendo a la economía aragonesa".

La prueba más evidente es el "cuello de botella" que se está generando con la red de transporte, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez "va con mucho retraso" y Red Eléctrica "no está cumpliendo sus compromisos".

Entre sus compromisos destacan mejoras para autónomos, una apuesta decidida por el programa Volveremos... Pero si hay algo que centra sus preocupaciones y ocupaciones son los accidentes laborales.

"Somos muy conscientes del problema que suponen. Seguiremos en contacto constante con los agentes sociales y trabajando de una manera muy intensa en este ámbito. La unidad de acción es fundamental. Ya hemos tenido una primera reunión y este fue uno de los temas que tratamos", decía.

Entre las líneas de actuación estarán investigar las causas, formar e impulsar campañas específicas. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para concienciar a la sociedad y evitar que estos accidentes se produzcan", agregaba.

Valle también ha hecho una defensa cerrada de los centros de datos, que "ya están permeando" en el territorio, con empresas aragonesas que "están abriendo nuevas líneas de negocio".

"Son motores de transformación económica y creación de empleo estable y de calidad. También fuente de fortalecimiento de nuestra seguridad y soberanía digital", explicaba.

Esa misma defensa se ha extendido a las declaraciones y los proyectos de interés general (DIGA y PIGA), valorados "brutalmente" fuera de Aragón.