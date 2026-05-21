Octavio López (PP) anuncia un plan para volar "a muchísimos lugares del mundo" desde el aeropuerto de Zaragoza

El Gobierno de Jorge Azcón y el Ayuntamiento de Zaragoza de Natalia Chueca presentarán próximamente un plan que promete revolucionar el día a día del aeropuerto de la capital aragonesa.

"Vamos a poner dinero contante y sonante para poder desplazarnos a muchas capitales", ha adelantado el consejero de Fomento, Octavio López, en las Cortes de Aragón.

El también titular de Vivienda y Logística ha reconocido que, a pesar de que va "muy bien en carga", el aeropuerto de Zaragoza es "un desastre" si se habla de pasajeros.

Octavio López (derecha), con el socialista Jesús Morales durante la comisión. Cortes de Aragón

Aunque no ha puesto fecha ni presupuesto, asegura que el Ejecutivo está trabajando y "avanzando" en este sentido, siendo la lucha de Ryanair y las tasas el principal escollo.

"El Ministerio no las sube y nos desarbola el pacto, pero va a ser muy interesante. Vamos a poder volar desde Zaragoza a muchísimos lugares del mundo con bases firmes de algunas líneas aeroportuarias en la capital", prometía.

La idea es que la terminal incremente sus conexiones en beneficio de los propios aragoneses y de las empresas que invertirán hasta 90.000 millones de euros en la Comunidad en los próximos años.

El consejero de Fomento también ha presumido del aeropuerto de Teruel, un éxito "de todos", según ha reconocido, que hace que ahora las compañías "vengan a ponerlas".

"Estamos en la Champions League. Ya hay 15 empresas, casi 1.000 trabajadores directos y 2.000 indirectos. Teruel ya no está en el centro de la nada sino en el centro de todo, y va a haber inversiones importantísimas en los próximos meses y años", resaltaba.

Tanto es así que su plataforma logística, Platea, "se va a quedar corta enseguida". "Habrá que ver qué hacemos ahí, la de Fraga se ha quedado corta y vamos a hacer la segunda fase", adelantaba.

Además de anunciar la próxima presentación de un plan estratégico de la logística en Aragón, López ha remarcado que esta será "la legislatura de la vivienda".

El consejero ha insistido en que cuando el PP llegó al Pignatelli encontraron un folio en blanco y en que en 33 meses han sido capaces de adjudicar 3.000 viviendas públicas, la mitad de ellas en construcción.

En su Departamento también se aplicará la prioridad nacional exigida por Vox, dando un peso extra al arraigo y la voluntad de permanencia. Esto, ha dicho a la oposición, no debe llevar a nadie a rasgarse las vestiduras, ya que "hay ejemplos muy significativos de comunidades del PSOE" apostando por algo que el PP ya introdujo en la fallida Ley de Vivienda, donde se planteaba un mínimo de cinco años que ahora "revisarán de nuevo en la ley".

Su intención es recuperarla y que el debate vaya "lo más rápido posible" para que sea una realidad en 2027.

Por otra parte, López ha asegurado que el Gobierno va a utilizar los aprovechamientos urbanísticos de los PIGAS para comprar suelo y promover vivienda donde se genere empleo.

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