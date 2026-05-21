Nolasco (Vox) ficha como secretario general técnico de Desregulación al ex inspector general de Hacienda

La vicepresidenta Mar Vaquero, este jueves, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. E. E.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Alejandro Nolasco, ha fichado al ex inspector general de Hacienda, Manuel Díaz Muiña, como secretario general técnico del Departamento.

Sustituirá a Lucía Horno, que había estado al frente durante la etapa de Carmen Susín.

El líder de Vox sigue dando forma a sus carteras y también confirma a María Luisa Rada como directora general de Ayudas Sociales.

En Medio Ambiente y Turismo, el Consejo de Gobierno ha hecho oficial el cese, por renuncia, del presidente del patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Manuel Pizarro, y la elección de Fernando Tello del Hoyo para ocupar el puesto.

Entre las carteras del PP destaca el cese de Jorge Oswaldo Cañadas como director general de Justicia y el de la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer, Mari Fe Antoñanzas.

Como director general de Justicia, los populares han escogido a José María Recio Sáez de Guinoa, mientras que la nueva directora del IAM será María Inmaculada de Francisco Trigo.

En Sanidad siguen los cambios. Ana Castillo, otro de los nombres propios del equipo de José Luis Bancalero, cesa y ocupa su lugar como director gerente del Servicio Aragonés de Salud José Ignacio Castaño Lasaosa.

En el caso de Economía, el anuncio se centra en el nombramiento del nuevo director general de Política Económica, Ricardo Laborda.

Por su parte, Educación, ahora con Carmen Susín al frente, hace oficial el adiós de la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, y su sustitución por parte de José Luis Ferrando.

El Departamento también ficha a María Cristina Vidal Albareda como directora general de Infraestructuras y Equipamientos.