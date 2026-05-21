"Si hay caso va a ser demoledor, es un hostión": shock en el PSOE de Aragón por la "preocupante" imputación de Zapatero

El PSOE-Aragón sigue sin salir del "shock" por la imputación de Zapatero. Los socialistas esperaban una semana dura por el batacazo en Andalucía, pero el auto del juez Calama ha sido "demoledor". "Esto sí que es un hostión. Lo de Montero lo esperábamos, esto no", reconocen.

Aunque la dirección autonómica sigue ciñéndose al argumentario de Ferraz y pide respetar la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno, los representantes y exrepresentantes del partido no ocultan su preocupación.

"Estamos jodidos, para qué mentir. Es un golpe tanto para las personas que estamos en primera línea como para la militancia", admite uno de ellos.

Los consultados aseguran estar a la espera de acontecimientos y se agarran a que no hay ninguna grabación que incrimine al expresidente socialista.

Lo que no ven son unas elecciones anticipadas. "No creo que los socios vayan a dar ese paso, no imagino a Junts apoyando una moción de censura del PP teniendo en cuenta todo lo que queda por resolver en Cataluña con Puigdemont. Si Junts y PNV no mueven ficha, el resto tampoco lo hará", augura uno de ellos.

"Yo ya no sé qué pensar. En casos como ERC ha habido matices de un día para otro", completaba otro representante socialista de la Comunidad tras escuchar a Gabriel Rufián en la Cámara Baja.

En este caso nadie habla de 'lawfare'. Conscientes de que en el auto hay "indicios suficientes" para imputar, piden esperar a que el propio Zapatero dé explicaciones el próximo 2 de junio para sacar conclusiones y confían en que justifique suficientemente sus asesorías.

Pese a ello, la propia Pilar Alegría recurría al bulo de que todo parte de una denuncia de Manos Limpias en la que fue su primera valoración tras el estallido del caso.

"Lo que está claro es que ningún juez habría imputado por primera vez a un expresidente del Gobierno sin tener nada. Jueces Peinado no hay muchos, afortunadamente. Ahora bien, tendrá que demostrar todas las acusaciones", razonan desde la formación.

Tras lo visto en el Congreso, creen que Sánchez "no podía hacer otra cosa" que mostrar su confianza en que Zapatero no ha hecho nada y recalcar que no habrá elecciones generales hasta 2027.

Pero ellos no lo tienen tan claro. Sobre todo si finalmente se demuestra que "hay agua en la piscina" y empiezan a probarse conexiones con la SEPI, con la trama de los hidrocarburos o con ministros socialistas.

"Eso puede pasar y si ocurre será aún peor. Ahí habría que ver qué hacen los socios", afirman desde el partido.

"Referente de la izquierda"

El golpe ha sido especialmente duro por ser Zapatero quien es. "Y no solo para el PSOE sino para el conjunto de la izquierda. Se le ha visto siempre con bastante simpatía, como un referente", dicen los cargos consultados.

En Aragón, el vínculo es doble, ya que el expresidente Marcelino Iglesias llegó a ser su secretario de Organización, una época en la que Pilar Alegría estuvo también en Ferraz.

Ese afecto se vio especialmente bien en el Congreso que encumbró a la exministra como secretaria general del PSOE-Aragón en marzo de 2025.

A los socialistas no les extraña la reacción del PP. Sobre todo porque Zapatero ha sido siempre una 'pieza a batir', y más desde que se ha convertido en uno de los más firmes defensores de Pedro Sánchez.

Teniendo en cuenta que el caso solo ha hecho que estallar, vaticinan semanas e incluso meses de "ruido" en los que va a ser muy difícil apartar el foco del PSOE, un hándicap que irá pesando más conforme se vayan acercando las elecciones municipales de 2027.