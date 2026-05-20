Vox se atasca con la desregulación: la consejería de Alejandro Nolasco tiene aún seis grandes cargos por cubrir

La Consejería de Desregulación de Alejandro Nolasco sigue 'a medio hacer' prácticamente un mes después de anunciarse el pacto entre PP y Vox para hacer presidente a Jorge Azcón.

El partido de Santiago Abascal tiene todavía seis grandes puestos por cubrir, desde la Secretaría General Técnica hasta la Dirección General de Mayores.

Hasta ahora, solo una de las direcciones generales que cuelgan del Departamento tiene ya nombre y apellidos. Se trata de la Dirección General de Coordinación Institucional, que lidera la que fuera jefa de gabinete del propio Nolasco y de Marta Fernández, Ana Pilar González del Cacho.

Este puesto, que no aparecía en la estructura aprobada originalmente por populares y voxistas, se centrará en coordinar las áreas que dependen de Vox: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo.

Nolasco tiene todavía que nombrar al ya famoso 'desregulador' -el director general de Desregulación-, a la persona que llevará la Dirección General de Familia, a la que encabezará Infancia y Natalidad, a la que gestionará la Dirección General de Mayores y al nuevo titular de Ayudas Sociales, además del citado secretario general técnico y a su nuevo jefe de gabinete.

Lo mismo ocurre con el nuevo responsable del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

En estos momentos, Máximo Ariza continúa como director general de Mayores. No obstante, él mismo ha comunicado que se marchará al Departamento de Educación de Carmen Susín en cuanto se le encuentre sustituto.

En cuanto a la actual directora general de Familia, Eva Fortea, sigue nombrada pero no es segura su continuidad.

No ocurre lo mismo con las direcciones generales de Ayudas Sociales y Desregulación. Al ser de nueva creación no tienen 'personal del que tirar', por lo que, en estos momentos, no tienen a nadie al frente.

Las dificultades

Aunque desde Vox aseguran estar trabajando ya con varios candidatos, cerrar la estructura de Bienestar Social no está resultando fácil.

La tradicional 'vinculación' de este área con perfiles y sectores de la izquierda hace que la formación se esté tomando su tiempo para formar su 'once', que debería terminar de componerse en las próximas semanas.

La vicepresidenta Mar Vaquero avanzaba que tanto populares como voxistas iban a trabajar "sin prisas", por lo que ni siquiera hay una fecha para saber cuándo se cubrirán el 100% de los huecos.

En Medio Ambiente, el organigrama está mucho más completo. María del Carmen Sanz Gandásegui ha sido designada secretaria general técnica, Óscar Fayanás llevará las riendas de Medio Natural y José Montoya hará lo propio con Calidad Ambiental.

Con un instituto tan importante como el de Gestión Ambiental (Inaga), Vox ha optado por la continuidad y mantendrá a Luis Simal, ingeniero, funcionario y sin adscripción política.

Además, en el último Consejo de Gobierno extraordinario se confirmó a Alberto Fernández-Arias Montoya como director general de Caza y Pesca.

¿Quién falta entonces? El nuevo director o directora de Gestión Forestal, el de Turismo y Hostelería y el jefe de gabinete.

Hasta el momento, Vox ha 'sorprendido' con su apuesta por los perfiles técnicos. El único nombramiento político ha sido el de González del Cacho, lo que le ha hecho distanciarse de su anterior etapa, marcada por la polémica de los dos directores generales que ensalzaron el franquismo.

En Agricultura y Ganadería también hay al menos tres vacantes. Faltan el jefe de gabinete y los nuevos responsables de Producción Agraria e Innovación y Promoción Alimentaria.

Quienes sí han sido designados son el secretario general técnico, Adolfo Ballestín; el director general de Desarrollo Rural, Ángel Ubieto, y el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales.

Examen en las Cortes

La siguiente ronda de nombramientos será este jueves, cuando se celebrará un nuevo Consejo de Gobierno. Pero antes, Vox deberá someterse a examen. Este mismo miércoles, Nolasco deberá presentar las líneas maestras de su proyecto para los próximos cuatro años y contestar a las preguntas de la oposición en la Comisión de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Todo apunta a que la prioridad nacional tendrá un papel protagonista. Especialmente por el concepto de 'españoles primero' que defienden desde Vox y las diferencias que marcan desde el PP, que lo extiende a los nacidos y nacionalizados en España.