Aragón dará orden para elaborar el presupuesto de 2027 en las próximas semanas: "Son nuestra columna vertebral"

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, este miércoles, en el Parlamento aragonés. Cortes de Aragón

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, dará orden de empezar a elaborar el presupuesto de 2027 "en las próximas semanas".

Así lo ha confirmado este miércoles él mismo en la Comisión de Hacienda, donde ha desgranado las líneas maestras de su área para los próximos cuatro años.

La idea es que la orden esté aprobada antes del 15 de junio, que las cuentas se presenten antes de terminar el mes de septiembre y que entren en vigor el 1 de enero del próximo año, dejando atrás dos años de prórrogas que han llevado a Aragón a las primeras elecciones anticipadas de su historia.

"Los presupuestos son nuestra gran medida y nuestra mayor obligación. La intención es aprobar una ley al año. Son nuestra columna vertebral, lo que nos permite dar respuesta a los ciudadanos", remarcaba el consejero.

El propio acuerdo con Vox establece que se aprobarán los de 2027, 2028, 2029 y 2030, una fórmula que permitirá "dar estabilidad" a la economía, seguridad jurídica y capacidad de planificación.

Entre tanto, el Ejecutivo tirará de "todas las modificaciones presupuestarias necesarias" para acabar el presupuesto "con normalidad" y poder asumir todos los compromisos de este 2026.

Las habrá "importantes" en materia de Sanidad, y en no más de 10 días, PP y Vox llevarán un decreto ley al Consejo de Gobierno para aprobar las subvenciones nominativas y la subida salarial de los funcionarios.

Más allá de las cuentas de 2027, Bermúdez de Castro ha presumido de que Aragón sigue siendo una de las comunidades de España que mejor paga a sus proveedores.

También ha marcado como reto actualizar la ley de Hacienda y se ha comprometido con las reformas y bonificaciones de impuestos ya anunciadas, desde el Grupo II de Sucesiones a la rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF.

En materia de financiación, ha insistido en que Aragón no quiere ser más ni menos que ninguna otra comunidad, y que la prioridad es que se cumpla la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

La actual no recoge adecuadamente la realidad de la Comunidad, que antes de acabar la legislatura podría ser "aportador neto del sistema".

Por otro lado, ha defendido una gestión "óptima" de los fondos europeos y ha prometido más avances en los procesos selectivos. Dejando atrás el "tapón" de otros tiempos, la DGA ha conseguido bajar la temporalidad de un 40% a un 25% en el caso de los servicios generales. "Antes pasaban 1.757 días desde que una convocatoria se publicaba en el BOA hasta que el opositor tomaba posesión de su plaza, más de cuatro años", subrayaba.

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