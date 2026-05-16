Ignacio, el abogado que da el salto a la Universidad de Harvard: "Al principio no entendí por qué me aceptaban"

Su camino no iba por la rama del derecho a pesar de venir de padres abogados, sino que se sentía más cómodo entre los números y la economía. Ahora la carrera profesional de Ignacio Buil no se la imagina de otra forma que dedicándose a la abogacía. Un trayecto que ahora comienza una nueva etapa tras haber sido otorgado con la beca Fulbright que le va a llevar a estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Para llegar hasta aquí le acompaña un expediente brillante en el Colegio San Agustín de Zaragoza, lo que le abrió las puertas a poder elegir entre varias carreras universitarias en el que la ganadora fue el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza.

Un doble grado en el que aprendió a abrazar el testigo de sus padres ya que como este joven de 30 años reconoce llegó al derecho "de rebote". Sin embargo, la carrera universitaria le cambió la perspectiva: "En los primeros años de universidad, me di cuenta de que lo que a mí de verdad me gustaba era la parte de derecho".

Además de encontrar su lugar entre las leyes y los entresijos del derecho, encontró un punto de unión más con sus padres: "Llegaba a casa y comentaba lo que ese día había aprendido con mis padres. Ellos entendían perfectamente lo que estaba hablando y teníamos conversaciones muy chulas del día a día", recuerda.

Camino a Harvard

Este abogado trabaja en la actualidad en el departamento de derecho societario, fusiones y adquisiciones (M&A) y mercado de valores del despacho Pérez-Llorca en Madrid. Aunque ahora tendrá que dejar la gran capital española y las empresas del IBEX 35 a las que asesora para dar el gran salto a la Universidad de Harvard donde cursará LL.M. con especialización en Derecho Mercantil y en el área de “Corporate and Transactional Law”.

Una prestigiosa universidad que pisó por primera vez gracias a una serie de conferencias de derecho mercantil: "Cuando llegué vi que eso era increíble, ya no solo por la calidad del profesorado, cómo explican el nivel de los temas que se estaban tratando y de qué manera se estaba haciendo, sino también la infraestructura es brutal, los recursos que tienen los universitarios allí son increíbles", señala.

Ese viaje supuso un antes y un después ya que se marcó la siguiente pregunta: "¿Cómo puedo volver aquí?"

El zaragozano Ignacio Buil Vera Cedida

Con ese pensamiento se puso en la tarea de ver cuál era la fórmula para poder estudiar entre esas históricas paredes, por lo que comenzó a buscar becas que le dieran el acceso hasta la institución académica.

De esta forma llegó a conocer la beca Fulbright que cuenta con 80 años de historia en Estados Unidos y que llega a 160 países del mundo. "Comencé a estudiar el tema desde que volví de ahí, ya fue en septiembre de 2024 cuando comencé a preparar de verdad todo el proyecto", señala.

No fue hasta abril de 2025 cuando llegó el momento de presentar la solicitud a lo que le siguió una infinidad de procesos de selección en los que tuvo que pasar por entrevistas, defensa y presentación de su proyecto. Meses de trabajo que se vieron compensados cuando en julio de ese mismo año recibió la carta de aceptación.

"En un primer momento no terminé de interiorizarlo"

Un sueño hecho realidad

"Tuve que decirle a mi compañero de trabajo que leyera la carta porque no estaba entendiendo por qué me estaban escogiendo a mí", indica, aún tiempo después algo incrédulo de la oportunidad que se le ha dado. Y es que Ignacio Buil se llevó una de las seis becas entre 400 aspirantes que se presentaron.

Una oportunidad que llegó de sorpresa a sus seres queridos ya que el joven abogado había llevado todo el proceso con discreción: "Hasta que no se pusieron en serio a mirar la relevancia de la beca no fueron plenamente conscientes y me llegaron a felicitar hasta dos veces", cuenta sobre la reacción de su familia.

Aunque la entrega de la beca Fulbright ya es un logro inmenso, Ignacio aún tenía que terminar de concretar su vuelta a Harvard. Una carta de aceptación que le llegó hace un mes y que fue "brutal".

Si bien, a pesar de ser un sueño hecho realidad, a este joven de 30 años le ha costado ser consciente de ello: "En un primer momento no terminé de interiorizarlo hasta que no empezaron a felicitarme y me di cuenta de lo que había conseguido", reconoce.

"Mi lugar está en Madrid y ahí es donde quiero ejercer"

Ahora con su carta de aceptación bajo el brazo espera con ansias esta oportunidad por lo que ya está con todos los papeleos necesarios: buscar residencia, tramitar la visa, elegir asignaturas y profesores.

Una nueva experiencia que también le permitirá colegiarse en el New York State Bar para ejercer como abogado en Estados Unidos. Aunque tiene claro que quiere exprimir la experiencia al máximo y hacer prácticas en su sector en Nueva York tiene claro que su carrera profesional seguirá en España: "Mi lugar está en Madrid y ahí es donde quiero ejercer", señala.

Un trabajo desde la carrera

Para llegar hasta donde está, Ignacio destaca que si no hubiera sido por el trabajo adicional que realizaba en la vida universitaria no tendría un currículum tan extenso como el suyo.

A este joven no le ha parado nadie ya que "todo lo que me proponían no sabía decir que no". Eso le llevó a ser parte del grupo de debate por seis años y representante estudiantil en órganos como el Claustro Universitario, la Junta de Facultad de Derecho y la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa.

"Todo ello me dio tablas para haber llegado a donde estoy y me ha abierto puertas", resalta. Así mira con cariño sus años universitarios en Zaragoza y afronta con ganas su nueva vida en la Universidad de Harvard a partir de este agosto.