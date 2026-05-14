Azcón defiende los conciertos del Bachillerato entre críticas de la izquierda: "¿Por qué en Navarra sí y en Aragón, no?"

El primer Pleno ordinario de la legislatura ha tenido como protagonista la concertación del Bachillerato, que se planea poner en marcha en el próximo curso, pese al rechazo y oposición que esta medida ha tenido entre plataforma y asociaciones educativas, incluyendo una huelga la próxima semana.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha comparecido para explicar y defender esta medida, que considera que es “de justicia, igualdad, equidad y libertad para las familias”, que, ahora, podrán “cerrar el círculo” y completar toda la etapa formativa en un mismo centro.

El líder popular, interrumpido por una lluvia de papeletas verdes en defensa de la escuela pública, ha reivindicado esta medida señalando al PSOE como la responsable de crear la concertada en 1982 y de ampliarla a la educación de 0 a 3 años a comienzos de siglo.

“Ahora concluimos ese proceso de educación concertada que el PSOE lleva impulsando durante 4 décadas. Queremos que en esta legislatura, toda la educación de 0 a 3 años sea financiada por fondos públicos para todas las familias aragonesas. No es justo que haya alumnos que tengan que abandonar el colegio por cuestiones económicas”, ha expuesto.

En este sentido, ha apelado a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, para que explique por qué han llevado a cabo esta misma medida en Navarra, con la socialista María Civite, y la niega en Aragón.

“Entiendo que a ustedes eso de cambiar de opinión les parezca normal. Nosotros vamos a cumplir con la palabra que hemos dado a los sectores educativos. Ustedes, cuando gobiernan, defienden que la pública no compite con la concertada. ¿Por qué ahora defienden una cosa distinta, que cuando se apoya a la concertada se quitan recursos a la pública?”, ha aseverado.

Para Azcón, este debate “ya quedó juzgado” en las elecciones del 8 de febrero, cuando PP y Vox, que llevaban esta medida en su programa, arrasaron con más del 52% de los votos y obteniendo 40 de los 67 diputados de las Cortes.

“Este ha sido el debate central de la campaña. Todos los días venían a hablar de que, si gobernábamos nosotros, destrozaríamos la sanidad y la educación. Parece que los aragoneses son masocas. Ustedes son la representación de la izquierda más diminuta de la historia de la comunidad. El lunes lo volveremos a ver en Andalucía”, ha añadido.

Rechazo frontal de la oposición

Ante ello, la oposición ha saltado en bloque a criticar la intención de PP y Vox de concertar el Bachillerato. Para Alegría, ha citado demandas de centros públicos, como la supresión de aulas en Huesca o Utebo o la necesidad de infraestructuras.

“Para dar respuesta, solo se les ocurre privatizar la educación. No había sucedido nunca. Los conciertos se plantean para etapas de educación obligatoria, nunca el Bachillerato. Tiene que haber una necesidad educativa, una justificación, y que haya un uso eficiente de los recursos públicos. Hay 2.000 plazas públicas de Bachillerato sin cubrir, con profesores contratados e interinos”, ha señalado Alegría.

El portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, con una camiseta verde en defensa de la educación pública, ha criticado la “chulería” y “prepotencia” de Azcón por apelar a la victoria electoral para defender los conciertos, mientras le llama “antisistema público”.

“Usted no gobierna para todos, sino para el modelo ideológico de la señora Ayuso. Quieren quitarnos 19 millones al año para todos los aragoneses, usemos o no las concertadas. Luego hablarán de chiringuitos y paguitas. Son 19 millones que no se dedicarán a arreglar patios, climatizar aulas, sustituciones de cocinas, baños o ascensores, ni cocinas in situ o tener los profesores peor pagados de todo el Estado”, ha señalado.

Desde Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha incidido en que la educación pública es la “única” que puede garantizar la igualdad “en todo el territorio”.

“Es la única que nos presta servicio, por lo que debe ser de calidad. Usted solo piensa en las grandes ciudades, no en la totalidad del territorio. Es una desviación de recursos que pueden usarse para cosas más urgentes en todo el territorio”, ha apuntado.

Finalmente, la diputada de IU-Sumar, Marta Abengochea, cree que se ha “sobrepasado una línea roja” mientras hay centros públicos “sin medios ni climatización” o profesores “con las peores condiciones laborales”.

“Las verdaderas razones son las que no dice, y tiene que ver con un descenso demográfico para blindar el negocio de la privada”, ha afirmado Abengochea.