Los mir pinchan en Huesca y Teruel con solo cinco plazas adjudicadas en una semana: Zaragoza supera las 100

Los médicos internos residentes llevan desde el pasado 4 de mayo dando voz a su futuro más próximo. El lunes comenzó la selección de plazas para la especialidad que dictará el futuro de estos profesionales que cuentan con seis años de carrera y un intensivo de poco más de seis meses de estudio para llegar hasta donde están ahora.

Desde que el año pasado el Ministerio de Sanidad levantara la veda y ya se pudiera hacer el proceso de elección de manera presencial, las puertas del ministerio se han convertido en el lugar de referencia de los futuros médicos.

La adjudicación de plazas no está suponiendo salirse de la norma de estos últimos años ya que Dermatología y Cirugía Plástica, Estética y Reparadora siguen siendo el santo grial de la medicina y en las primeras horas ya agotaron sus plazas.

Una realidad que también se trasladó a Aragón ya que ese mismo lunes la única plaza ofertada de cirugía plástica voló al ser elegida esa misma tarde. Lo mismo ocurrió con dermatología, que desapareció cualquier opción de elegirla a primera hora de la tarde.

¿Qué pasa con Huesca y Teruel?

Con la continuidad de las elecciones por parte de los mir, Aragón suma en este momento 112 plazas adjudicadas en una semana. A pesar de que supera la centena y es un buen ritmo, todo queda centralizado en la capital. Zaragoza supone la elección predilecta y ya son 107 personas las que han elegido la capital aragonesa.

Mientras el éxito de Zaragoza persiste, hay una realidad que está muy presente y es que las otras dos provincias aragonesas no terminan de ver la luz. Tan solo dos personas han fijado destino en Teruel y tres en Huesca.

La provincia de Teruel podía ver un rayo de esperanza en su primer día ya la primera plaza de Medicina de Familia y Comunitaria tuvo la suerte de ir para el Hospital de Alcañiz. "Desde el sector docente de Alcañiz no podían estar más orgullosos", destaca Guillermo Viguera, vocal de los médicos jóvenes y promoción de empleo del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Y es que la necesidad de médicos, sobre todo de familia, es "real en el medio rural".

Sin embargo, ahí quedó todo porque no fue hasta el viernes que la provincia del Bajo Aragón volvió a ser nombrada gracias a la elección de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Obispo Polanco en Teruel.

Huesca sigue un ritmo similar aunque parece que este lunes comenzó a levantar cabeza ya que se otorgaron dos plazas en el Hospital San Jorge en Urología y, Anestesiología y Reanimación. Por su parte, los centros de salud rurales y el Hospital de Barbastro siguen esperando.

Una espera que también se está dando en el sector de Calatayud, que a pesar de pertenecer a la provincia de Zaragoza, no suma ningún residente "y los estamos esperando con ganas".

Esta situación que no es nueva ya que "lleva sucediendo los últimos cinco años". Por lo que desde el sector médico llaman a la calma y a la esperanza por ver como se llevan.

"Siempre cuesta un poco más ya que los médicos prefieren ir a Zaragoza ya que ahí es donde han estudiado la carrera y los que vienen aquí a hacer la residencia muchos no saben ni dónde están otros lugares de elección", reflexiona.

El avance a cuentagotas también indica que está el aumento de las plazas. Este mismo año se aumentaron en seis lo que supone, a su juicio, que cueste un poco más llenarlas.

A medio gas

Mientras hay especialidades que vuelan, a otras les cuesta mucho más. La realidad es que Medicina Familiar y Comunitaria avanza despacio y en esta última semana solo la han seleccionado en Aragón tres personas. La primera, como se ha reseñado, en Alcañiz y las dos siguientes en Zaragoza capital.

Este año la oferta en esta especialidad que para muchos es "el corazón de la medicina" se ha ampliado hasta 84, con dos plazas más. El año pasado en los llamamientos ordinarios dieron al pleno algo que "esperamos" repetir.

La novedad este año también estaba en la presencia de una nueva especialidad como lo es Medicina de Urgencias y Emergencias con tres plazas en Aragón. Por el momento solo se ha llenado una en el Hospital Clínico Lozano Blesa.

"Se pensaba que a lo mejor daba la campanada, pero se trata de una especialidad muy nueva y hay veces que cuesta un poco más", señala Viguera. Si bien "tiempo al tiempo".