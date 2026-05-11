El PP estudia volver a llamar a Pilar Alegría y al director del Parador de Teruel a la 'comisión Koldo': "El que miente, vuelve"

El PP estudia volver a llamar a Pilar Alegría y al director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, a la 'comisión Koldo' del Senado tras la exclusiva de EL ESPAÑOL sobre el escándalo.

En ella se confirma que el Ministerio de Transportes llevó a prostitutas de Andalucía al Parador turolense para un trío con Ábalos y que la propia Policía Nacional tuvo que acudir allí al día siguiente para arreglar "un problema".

Los populares van a estudiar a fondo sus intervenciones en las próximas horas y volverán a citarlos si ven evidencias de que faltaron a la verdad. "El que miente, vuelve", resume la senadora aragonesa Rocío Dívar.

La información publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL, basada en los whatsapps y correos electrónicos del propio Koldo García, hizo que el PP saliera este domingo en tromba a exigir la dimisión de la exportavoz de Pedro Sánchez por "ocultar la verdad".

El presidente de Aragón y líder del PP en la Comunidad, Jorge Azcón, recurría a sus redes sociales para recalcar que "la verdad siempre se abre paso". "Costará más o menos, pero acaba siempre negro sobre blanco", manifestaba en su perfil de X (antes Twitter).

La respuesta de los populares, en todo caso, no va a quedar ahí. Para la senadora Rocío Dívar, resulta especialmente llamativo "el esfuerzo que han hecho algunos" para ocultar lo que pasó aquel ya famoso 15 de septiembre de 2020.

En su comparecencia en la 'comisión Koldo', Alegría aseguró que "jamás" tuvo conocimiento de que el entonces ministro José Luis Ábalos participara en "una fiesta con prostitutas y drogas" en el Parador de Teruel en plena pandemia.

"Jamás tuve conocimiento, jamás escuché nada ni vi nada", insistía entonces, considerando, además, "muy improbable" que al Parador pudiera llegar "un autobús de neones lleno de pilinguis o prostitutas" debido a las restricciones de movilidad entre comunidades autónomas derivadas de la pandemia.

Los whatsapps de Koldo revelan que fue Joseba, su hermano, quien recogió a las dos prostitutas y las llevó al Parador.

"La gente estaba sufriendo de verdad y había un ministro, que además era el número 2 del PSOE, que estaba organizando fiestas con prostitutas", recuerda Dívar.

La senadora ve claro que tanto Alegría como el director del Parador "mintieron" en el Senado. A este último le preguntaron incluso por las facturas y los supuestos destrozos de la habitación.

"Ahora, gracias a EL ESPAÑOL, sabemos que se reservó una habitación a nombre de Joseba para que no se conociera quién dormía en realidad allí y que Transportes hizo un primer pago. Después llegó Koldo al socorro abonándolo personalmente con su dinero, que no sabemos de dónde habrá salido pero lo imaginamos, porque no podía quedar rastro de que habían pagado una habitación más", expone.

No solo eso: "Ahora también sabemos que la Policía pudo tener algo que ver en la ocultación de aquellos hechos". Para Dívar, este punto es clave, ya que Alegría era entonces la delegada del Gobierno en Aragón y "la Policía dependía de ella".

"En el Senado se le preguntó directamente si hubo algún tipo de actuación policial o si tenía conocimiento de que los escoltas del ministro, que también son policías nacionales, tuvieron que hacer algún tipo de intervención y lo negó", recuerda.

La senadora recalca que desde la Comisión de Investigación van a seguir "buscando la verdad".

En su intervención del pasado 19 de mayo, el director del Parador afirmó que aquella noche no hubo "ningún tipo de desperfecto, ni queja ni nada de nada".

"No es mi opinión, es la verdad de lo que ocurrió", llegó a decir rotundo Joaquín Gutiérrez. Sin embargo, su versión choca con los mensajes de Koldo, en los que se confirma que incluso hubo que retrasar el AVE de vuelta de Lucía y Andrea, las dos prostitutas, tras la fiesta de aquella madrugada en la suite 101.

El PP asegura que tanto el director del Parador como Alegría pueden volver a ser llamados "con los plazos de 15 días de notificación que exige el reglamento", por lo que podrían volver a ser 'requeridos' a finales de mes o de cara a junio.

De hecho, los conservadores no descartan 'invitar' a "alguna persona nueva" para ampliar el plan de trabajo. Entre ellas estaría Jesús Ramírez, el asesor del director de la Policía al que recurrió Koldo para borrar pruebas.

Silencio en el PSOE

El PSOE optó este domingo por guardar silencio ante la noticia de EL ESPAÑOL y las peticiones de dimisión del PP.

Desde el partido rechazaron hacer declaraciones, al igual que CHA y Aragón-Teruel Existe. Sí reaccionaron Vox e IU, otros de los partidos con representación en las Cortes de Aragón.

Para el portavoz de Vox, Santiago Morón, la información publicada por este diario supone "otro mazazo más contra la trama de corrupción del PSOE".

"Esto no es el caso Koldo o el caso Ábalos. Siempre hemos dicho que es el caso PSOE. Aquellos que abanderan la defensa de la mujer no dudan en utilizar los recursos públicos para contratar prostitutas o llevarlas de una comunidad a otra cuando ya existían restricciones de movilidad para todos los españoles. Lo peor de Sánchez y su entorno está por llegar", afirma.

Como el PP, cree que "ahora, quien debe dar explicaciones y renunciar a la vida pública es la amiga de Paco Salazar, Pilar Alegría, puesto que ella era entonces delegada del Gobierno y ha sido cómplice con su silencio de las aventuras de sus compañeros de partido".

Por su parte, Marta Abengochea, portavoz de IU, remarca que más allá del caso concreto y del buceo insondable de la miseria humana, su formación tiene "una posición inquebrantable en contra de un sistema que en innumerables ocasiones sostiene y alimenta la corrupción y el machismo estructurales".

"Una sociedad no puede ser democrática ni sana si se basa en relaciones desiguales de poder y su uso sistemático en las instituciones y en cualquier ámbito de la vida en sociedad. Es responsabilidad de todos, pero especialmente de los representantes institucionales, combatir el machismo y la corrupción y establecer mecanismos eficaces para erradicarlos y ahí nos van a encontrar", subraya.