Comienza la construcción de 640 nuevas viviendas públicas para jóvenes en Zaragoza: alquiler desde 235 euros

Zaragoza da un nuevo paso para contar con nuevas viviendas y "poner soluciones" a uno de los problemas que más afecta a la sociedad.

La colaboración del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza junto a empresas privadas ha dado fruto en la construcción de 640 nuevas viviendas públicas en los barrios del Miralbueno y Rosales del Canal.

Este lunes se ha llevado a cabo el acto de colocación de la primera piedra en una de las dos parcelas de Miralbueno sobre las que se edificarán 305 viviendas de este segundo lote de concesión demanial, concretamente en la delimitada por las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz.

La otra parcela de Miralbueno se encuentra en la calle Hipólito Lor y contendrá 143 viviendas, mientras que las otras 192 se ubicarán entre las calles Tchaikovsky y Richard Strauss de Rosales del Canal.

Se trata de viviendas de alquileres asequibles de entre 235 y 586 euros para facilitar la emancipación de jóvenes de hasta 39 años, con ayudas directas del Gobierno de Aragón para que no destinen más del 30% de sus ingresos.

Según ha especificado el presidente de Aragón, las viviendas de una habitación tendrán un alquiler de 235 a 313 euros; las de dos habitaciones irán de 352 a 470 euros; y las de tres van de 440 a 586 euros.

Dicho acto ha estado presidido este lunes por el presidente del Gobierno de Aragón y la alcaldesa de Zaragoza, Jorge Azcón y Natalia Chueca; el consejero de Vivienda, Octavio López, y el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, además de otras autoridades y directivos de las empresas Urbania, Grupo Lobe y Sogeviso.

"Hecho histórico"

La construcción de este nuevo lote de viviendas se trata de un "hecho histórico" en palabras del presidente de Aragón, Jorge Azcón. A lo que además ha añadido que desde ambas instituciones públicas se está haciendo "una de las mejores políticas" en el área de vivienda.

Una situación a contraposición con lo que ocurre a nivel estatal al que ha reprochado una falta de colaboración. "El Gobierno de España es propietario de suelos en los que se estima que se puedan levantar 2.000 viviendas y si quisieran colaborar pudiéramos hacer proyectos como los que estamos haciendo", ha declarado Azcón.

"No buscan hacer vivienda, tienen otros intereses", ha valorado. Por lo que ha ensalzado que "lo que prometimos en vivienda, hoy lo estamos cumpliendo", haciendo referencia a las más de 3.000 viviendas impulsadas en Aragón.

En cuestión de vivienda pública en Zaragoza ha hecho repaso a las 608 del Lote 1, cuyas obras avanzan en el Actur y Valdespartera, las 496 ya adjudicadas en Picarral y Avenida Cataluña y las 440 que están a punto de adjudicarse en Parque Goya.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza ha señalado que "frente a problemas enquistados durante años", ahora se ofrecen "soluciones desde la responsabilidad, desde la gestión y desde la colaboración institucional".

Chueca ha defendido que esta planificación se hace pensando en el crecimiento ordenado: “No estamos eligiendo entre vivienda o servicios públicos. Estamos impulsando ambas cosas al mismo tiempo”. Así ha hecho referencia a la reserva de suelo municipal para el desarrollo de futuros equipamientos.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha destacado la colaboración fundamental entre administraciones para afrontar la emergencia en que se ha convertido el problema de la vivienda. “Juntos somos más fuertes”, ha declarado, y ha asegurado que seguirá trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Zaragoza para incrementar la oferta de vivienda pública en la capital aragonesa.

“Hoy se demuestra que hay dos formas de ejercer la política: prometiendo cosas que no se hacen nunca o cumpliendo y haciendo lo que se dice, solventando los problemas y mejorando la vida de la gente”, ha concluido.

En el acto también ha intervenido Jeffrey Sujar, managing partner living de Urbania, el que ha aplaudido que "este proyecto demuestra que el sector público y privado puede colaborar y generar un impacto positivo en los ciudadanos".

Durante su explicación, ha ensalzado que aunque se trata de vivienda pública las calidades son "las mismas o superiores" que en cuestión de vivienda libre.

"Son viviendas que están construidas bajo los esquemas más exigentes", ha incidido. Por lo que contarán con aislamiento térmico y acústico "muy superior" al que se suele construir, con eficiencia energética clase A que va a suponer un ahorro en la factura de la luz. En líneas generales viviendas en las que "la calidad y la experiencia van a ser de las más elevadas".