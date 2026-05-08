Vox ficha como director general a un testigo clave del 'caso Forestalia': fue apartado por negarse a facilitar los proyectos

Óscar Fayanás (primero a la izquierda) y Jesús Lobera (cuarto), en su etapa en el Inaga E.E Zaragoza

Uno de los testigos clave del denominado ‘caso Forestalia’ será director general de Medio Natural en la nueva Consejería de Medio Ambiente de Vox en el Gobierno de Aragón. Se trata de Óscar Fayanás, nombrado como responsable de este área, en plena investigación por la presunta corrupción de la compañía energética en la tramitación de evaluaciones ambientales.

Fayanás fue técnico del Inaga durante unos 20 años, pero, según consta en la extensa documentación policial, fue apartado de sus funciones por tener “un criterio desfavorable” en varios proyectos de Forestalia. En los últimos meses ha ocupado el cargo de jefe del servicio de Planificación Ambiental, en el propio Departamento de Medio Ambiente.

De hecho, en la investigación de la Guardia Civil se recoge que cuando Fayanás fue removido de sus competencias, las valoraciones de estos proyectos “pasaron a ser positivas”.

En esta documentación se sostiene que el director del Inaga, Jesús Lobera, fue el responsable de que fuera apartado de las funciones que estaba llevando hasta la fecha.

No en vano, también fueron apartados el hasta entonces secretario general, Ángel García Córdoba, por “respaldar las decisiones técnicas” en contra de los proyectos de Forestalia. Fue sustituido por Andrés Medina.

Desde que Fayanás fue apartado, Lobera ordenó que todos los expedientes relacionados con las renovables debían ser gestionados directamente por él.

“Una vez asumida la gestión de los expedientes por Lobera, todas las resoluciones pasaron a ser positivas, llevando a cabo todas las funciones del proceso de evaluación ambiental a través de las consultoras externas”, recoge la declaración judicial.

Su participación en el Clúster Maestrazgo

En el informe de la UCO, se sostiene que Fayanás tuvo una “participación plena” en la gestión del expediente del clúster Maestrazgo, el macroproyecto de renovables marcado en rojo por la Guardia Civil, hasta que fue apartado por “una orden verbal” de Jesús Lobera. Esto ocurrió a raíz de un informe que contenía “numerosos reparos” sobre algunas especificaciones técnicas.

Incluso, se mencionan varias irregularidades, como la intención de Forestalia de dividir el clúster en 22 parques de 50 MW, para evitar que saltara al Ministerio. Esto no ocurrió ya que el proyecto incluía una afección de la línea a dos comunidades autónomas, lo que, por Ley, obliga a que sea competencia del Gobierno de España.

Una vez que pasó al Ministerio, este solicitó un informe al Inaga, que fue elaborado por Fayanás, otra funcionaria y un técnico de Sarga, con algunos “reparos” para que el proyecto saliera adelante tal y como fue presentado en un primer momento.

Sin embargo, Lobera se negó a firmarlo, justificando que el expediente estaba “contaminado”, y decidió apartar a Fayanás, diciéndole, según su declaración, “tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo”.

Finalmente, Lobera consiguió que se emitiera al Ministerio un informe positivo sobre el clúster Maestrazgo.