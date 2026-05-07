Confirmado: la Fundación Real Madrid y la Diputación de Zaragoza impartirán dos campus en Ejea y Calatayud

La Fundación Real Madrid y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) impartirán por primera vez en Aragón dos campus de fútbol este verano en Ejea de los Caballeros y Calatayud. En cada uno de ellos podrán participar 130 niños y niñas de entre 7 y 15 años que durante cinco días, de lunes a viernes, disfrutarán de un completo programa que combina aspectos futbolísticos, hábitos saludables y habilidades sociales.

Las inscripciones se abrirán a todos los municipios de la provincia, excepto la capital, y gracias al apoyo económico de la Diputación de Zaragoza las familias solo tendrán que pagar 55 euros por participante (el resto, hasta 240 euros, lo asumirá la DPZ). El campus de Ejea se celebrará del 29 de junio al 3 de julio y el de Calatayud, del 6 al 10 de julio, ambos en horario de 8.45 a 13.30.

La iniciativa se ha presentado este jueves en una rueda de prensa en la que han participado el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero; el diputado provincial José Carlos Tirado; y el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda.

Ladrero ha agradecido a la Fundación Real Madrid “el esfuerzo y el interés” para que sus campus de fútbol lleguen a las niñas y los niños de los municipios zaragozanos y ha destacado que esta iniciativa “vuelve a demostrar el compromiso de la Diputación de Zaragoza con el deporte y con los deportistas de la provincia tanto a nivel de deporte base y aficionado como en las categorías nacionales”.

“Cada año les apoyamos con distintas líneas de ayudas que en total suman más de 3 millones de euros”, ha recordado.

Por su parte, Butragueño ha agradecido “su compromiso” a la Diputación de Zaragoza destacando que ese apoyo permitirá que las familias puedan acceder a estos campus en condiciones “muy favorables, lo que refuerza nuestro objetivo común de acercar el deporte y la educación en valores a todos los municipios de la provincia de Zaragoza".

Una década de trayectoria

Campus Experience es un proyecto de la Fundación Real Madrid que ofrece la oportunidad de vivir una experiencia de equipo para descubrir y compartir los valores del deporte. Estos campus se organizan desde hace más de 11 años y su metodología se basa en la formación en valores a través del fútbol: trabajo en equipo, respeto...

Además de los aspectos futbolísticos, abordados a través de un plan de entrenamientos que recoge cuestiones tanto técnicas como tácticas, el Campus Experience de la Fundación Real Madrid ofrece un programa en el que también se trabajan las habilidades sociales (descubrimiento del potencial del individuo e integración en el equipo) y los hábitos saludables (higiene personal, educación nutricional y rutinas de descanso).

Todas las actividades serán dirigidas por entrenadores de la Fundación Real Madrid que han sido formados específicamente en su metodología educativa, y el programa hace especial hincapié en el enfoque social e inclusivo teniendo muy en cuenta aspectos como la igualdad de género y el respeto a la diversidad.

Las inscripciones

El plazo para apuntarse tanto en el Campus Experience de Ejea como en el Calatayud se abrirá en los próximos días y se anunciará previamente para que las familias interesadas estén avisadas.

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción siempre que las solicitudes cumplan los requisitos (que las niñas y los niños tengan entre 7 y 15 años y estén empadronados en alguno de los municipios de la provincia, excluida la capital). Las familias podrán inscribirse a través del registro electrónico de la Diputación de Zaragoza y también de forma presencial, presentando su solicitud en el registro de su ayuntamiento o de la propia DPZ.

Las peticiones que no puedan atenderse quedarán en lista de espera, y una vez aprobada la lista definitiva de participantes en ambos campus las familias tramitarán el pago de 55 euros por participante.