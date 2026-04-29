Óscar, el agricultor que defiende la regularización masiva de inmigrantes: "Habrá más manos y no dormirán en la calle"

La temporada de recogida de la fruta ya está en marcha. Una campaña que tiene previsto movilizar hasta 25.000 trabajadores, casi todo el personal -un 80%- se estima que sea de nacionalidad extranjera.

Un año más en el que la diferencia con otros tiempos es que llega en un momento convulso con la regularización de inmigrantes que tanto está dando de qué hablar.

La Casa Consistorial de Zaragoza convive desde hace una semana con largas filas a sus puertas para recoger el empadronamiento, estampa que se está multiplicando en diferentes puntos de España.

A pesar de todo este conflicto político, al que se suma el reciente añadido por Vox con la "prioridad nacional", el sector fruticultor se ha visto en medio de esta revuelta en plena campaña.

Una temporada que como ellos mismos indican se nutren de esta población extranjera que llega a España explícitamente para trabajar o de aquellos que residen en el país y aprovechan la accesibilidad del sector para ganarse la vida.

Desde el sector señalan que es una buena noticia por el aumento de personal disponible de forma regular, pero también para poner fin a las mafias que sacuden al sector.

"Cuando coexisten personas que no son ciudadanos plenos, al final acaba atrayendo a las mafias que se aprovechan de esta gente para contratarlas sin papeles o que con documentación que no es la suya propia", indica Óscar Monet, agricultor y secretario provincial de UAGA en Huesca.

Este último es uno de los problemas que más se han dado durante los últimos tiempos. Tan solo en la campaña del año pasado Inspección de Trabajo detectó 101 temporeros sin contrato lo que supuso un millón de euros a los empresarios.

Por lo que la regularización, como bien incide, es un beneficio para ambas partes por una mayor seguridad jurídica, además de erradicar "una visión del sector bastante distorsionada".

El tener más mano de obra disponible señala que también supondrá dejar atrás otros procesos de contratación como las ETTs: "Entendemos que habrá menos problemas para la contratación y además de que si tenemos aquí en España gente a disposición que puede trabajar, me parece lo más lógico".

A lo largo de los años la nacionalidad de los temporeros ha ido evolucionando, a la par de la situación internacional. Hace más de diez años los que más se afincaban en el Banco Cinca procedían de Rumania o Bulgaria.

El paso del tiempo y la estabilización de estos países del este ha hecho que lleguen más personas africanas o pakistaníes. Aunque en este par de años están aflorando los contratos a gente de Colombia o China para el verano.

En definitiva, la regularización para Moret supone "dejar atrás lo más triste de todo que es deambular por ahí sin poder ser un ciudadano pleno y tener que dormir en la calle".

Un proyecto para vivienda digna

La vivienda es uno de los problemas que también golpea al campo. Los temporeros necesitan de un lugar para descansar y vivir dignamente en estos meses que se trasladan hasta Aragón para trabajar y se encuentran con una falta de esta, por lo que los que la consiguen terminan afincándose un gran número de personas en su interior.

La necesidad de vivienda se aviva y el reto para poder dar cobijo se hace más grande ya que supone un reto "meter 2.000 personas en un pueblo de 2.000".

Por ello, Moret incide en redactar un plan para este sector que además suponga revivir el medio rural y proporcionar más ofertas de empleo.

"Se puede dar la opción de crear trabajo en el mundo rural restaurando casas, dar alojamiento digno y luego acabar con el problema que tienen los ayuntamientos de cuando una casa se empieza a declarar en ruina restaurarla y darle una salida", indica.