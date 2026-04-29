Ya es oficial: Zaragoza recupera los viajes directos en AVE a dos de las ciudades más turísticas de España

Renfe confirma la vuelta de los AVE directos que conectan la capital aragonesa con Granada y Málaga, dos de las ciudades más turísticas de España. Los billetes para estos servicios ya se encuentran disponibles.

El temporal que afectó a la Península en febrero provocó importantes incidencias en la infraestructura de alta velocidad en Málaga, obligando a suspender la circulación. Como alternativa, Renfe puso en marcha un plan de transporte que conectaba Madrid con Málaga mediante autobuses entre la capital malagueña y Antequera AV.

Una vez concluyan los trabajos de reparación por parte de Adif, la circulación de alta velocidad con origen y destino Málaga se reanudará el próximo 30 de abril.

La recuperación de la línea permitirá también restablecer los servicios de AVE directos que conectan Aragón con Granada y Málaga sin necesidad de realizar transbordo en Madrid. Desde el 30 de abril será posible viajar desde Zaragoza hasta Granada, mientras que la conexión directa con Málaga se recuperará el 4 de mayo.

Frecuencia de AVE directo adicional con Sevilla

A esta oferta se suman los AVE directos entre Zaragoza y Sevilla sin paradas en Madrid, que comenzaron a operar en marzo. A principios del mes pasado se incorporó un tren diario por sentido entre ambas ciudades y, a partir del 4 de mayo, se añadirá una segunda frecuencia diaria en cada dirección.

Los billetes para estos servicios ya están a la venta, aunque los trenes se reactivan con algunos ajustes en los horarios. Los viajeros que adquirieron sus billetes antes de la interrupción están recibiendo notificaciones con las nuevas condiciones de viaje.

Por otro lado, aquellos que prefieran modificar o cancelar su billete pueden hacerlo sin coste alguno.

Los nuevos horarios de estas conexiones están disponibles en la propia web de Renfe.