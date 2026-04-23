Vox se queda con una de las joyas del Gobierno de Aragón en pleno 'caso Forestalia': el Inaga, en manos de los de Abascal

Durante los últimos dos meses y medio, muchas dudas han planeado sobre los entresijos del pacto que derive en un nuevo Gobierno de Aragón de PP y Vox. Entre ellas, qué consejerías se quedarían los de Abascal, toda vez que duplicaron su fuerza en la Comunidad al alcanzar los 14 diputados.

Así, después de 73 días deshojando la margarita, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco escenificaban el acuerdo en los pasillos de las Cortes de Aragón y con un apretón de manos con el deseo de que, esta vez sí, dure cuatro años.

En ese acuerdo se recoge el reparto de consejerías. Vox se queda con Bienestar Social y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo. Una de ellas, además, tendrá el rango de Vicepresidencia junto a las competencias de Desregulación.

Pero, más allá de los nombres de las consejerías, una de las cuestiones troncales serán las competencias que ostenten. Y en Medio Ambiente aparece una de las joyas de la corona: el Instituto de Gestión Ambiental (Inaga).

Este órgano es clave en la tramitación de todo tipo de proyectos y empresas, sobre todo, de los de energías renovables, puestos en el ojo del huracán tras el estallido del ‘caso Forestalia’, y que ahora recaerá en manos de Vox.

En cuanto estalló el caso y llegaron las dudas al Inaga, desde el Gobierno del PP ya salieron a defender su gestión. En concreto, incidieron en la contratación de 14 funcionarios, en haber reducido el atasco de expedientes y en la finalización de encargos a consultoras externas.

Y es que las miradas estaban puestas en Jesús Lobera, su director entre 2016 y 2023 bajo los gobiernos del PSOE. La Guardia Civil le atribuye un papel clave a la hora de favorecer las autorizaciones ambientales a Forestalia, con presiones y cambios de procedimientos.

En el acuerdo de 2023, el PP logró quedarse con el Inaga al separar el área de Medio Ambiente de las ramas de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, en esta ocasión, Vox no se ha dejado engañar y ya ha conseguido amarrar todas las competencias.

Algo similar ocurrió en 2019, cuando el PSOE de Javier Lambán entregó a Podemos las competencias de Medio Ambiente, pero se quedó con el Inaga.

De hecho, a Vox ya se le quedó pendiente la aprobación de una Ley de Paisajes que protegiera al medio rural de los macroparques de renovables.

En el nuevo acuerdo, no se especifica concretamente el reconocimiento de una Ley de Paisajes, pero sí la protección del suelo productivo, del patrimonio natural y de los suelos de uso tradicional frente a la instalación de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica. Para ello, empleará “todos los medios legales y administrativos necesarios”.

Igualmente, desde Vox también amarran el Instituto Aragonés del Agua (IAA), del que dependen el plan de depuración, los planes y programas del ciclo del agua o la Comisión del Agua de Aragón.