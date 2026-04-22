Jorge Azcón será investido presidente: PP y Vox alcanzan un acuerdo para un Gobierno de coalición en Aragón

Jorge Azcón, en una comparecencia ante los medios de comunicación E. E.

Jorge Azcón será presidente de Aragón. Después de dos meses cocinando las negociaciones a fuego lento, el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para formar un Gobierno de coalición entre las dos formaciones para los próximos cuatro años.

A menos de dos semanas para que cumpla el plazo legal, que finaliza el 3 de mayo, las direcciones regionales de ambas formaciones han cerrado el pacto para el segundo Gobierno bipartito entre PP y Vox en Aragón.

El acuerdo incluye cláusulas de garantía para la estabilidad del Ejecutivo durante los cuatro años de legislatura, una de las prioridades del barón popular Jorge Azcón, que no quería que se volviera a repetir la ruptura que se vivió en 2024.

Han sido dos meses y medio de intensas negociaciones entre PP y Vox, culminadas en las últimas semanas en las que los contactos han cogido velocidad de crucero. Tanto que el propio Azcón tuvo que variar su agenda y cancelar varios actos en los que estaba prevista su presencia.

El pacto en Aragón llega apenas unos días después del firmado en Extremadura que ha permitido investir a María Guardiola. Ese acuerdo incluía cuestiones de base también para Aragón, como una bajada masiva de impuestos, promover el “retorno de menas con sus padres” o la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas a la vivienda.

Si bien, el acuerdo extremeño no menciona cuestiones más críticas en Aragón, como todo lo relacionado con las energías renovables, una de las batallas de Vox en la Comunidad.

No fue hasta el pasado 8 de abril cuando ambos partidos quisieron exhibir públicamente las negociaciones existentes y la “buena sintonía” para repetir Gobierno de coalición, aunque desde Vox se apuntaba a “zancadillas” de Génova para seguir avanzando. Finalmente, dos semanas después, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco han firmado el acuerdo y volverán a liderar el Consejo de Gobierno.

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