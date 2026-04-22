Ejea da un paso más en atención y seguridad ciudadana con la creación de un Centro de Emergencias y Seguridad Local

El Centro de Emergencias de Ejea contará con una ubicación estratégica. Ayuntamiento de Ejea.

Ejea contará con un Centro de Emergencias y Seguridad Local.

El Ayuntamiento dio luz verde a este proyecto en el último pleno municipal, celebrado el pasado 13 de abril, con el apoyo de PSOE, IU, PP y VOX, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de AsíEjea.

El nuevo centro se ubicará en el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la calle Independencia 25.

Este inmueble, que seguirá albergando la oficina del INSS, ha sido elegido por su ubicación estratégica, junto a la sede del Partido Judicial. Esto permitirá concentrar en un mismo espacio servicios relacionados con la seguridad, la justicia y la atención administrativa.

El proyecto surge tras un análisis técnico de los servicios municipales, que ha confirmado que el edificio, con más de 1.300 metros cuadrados, reúne las condiciones necesarias para convertirse en este centro.

El centro acogerá el cuartel de la Policía Local, un depósito de vehículos, una oficina para la tramitación del DNI y pasaporte, y un centro de control de cámaras de videovigilancia.

Su objetivo será mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de alerta, emergencias o problemas de seguridad en el municipio, con un servicio que también podrá atender necesidades de otros municipios cercanos.

Esta iniciativa responde a la necesidad de modernizar las instalaciones actuales de la Policía Local, que se habían quedado obsoletas y presentaban limitaciones para su funcionamiento.

Con el traslado, se pasará de unas dependencias de 400 metros cuadrados a un espacio mucho más amplio y adecuado, lo que permitirá mejorar tanto las condiciones de trabajo de los empleados municipales, como la atención a la ciudadanía.