Blanca Romeo abre su nueva tienda en Zaragoza: "Estoy muy contenta después de mucho esfuerzo y trabajo"

Un sueño hecho realidad. Blanca Romeo sigue cumpliendo metas. Si ya para ella abrir su propia marca de joyas supuso un trabajo personal y un reto, ahora da forma a su negocio de venta online en un espacio físico con su nueva tienda en Zaragoza.

Una meta a la que llega tras años de esfuerzo para levantar su marca en 2022 bajo el nombre 'Besame Muxo' y que tras tres años en los que ha ido creando su propio estilo dio un nuevo giro para crear una marca más madura y más acorde a su situación actual.

Esto le llevó a un cambio de nombre 'Blanca Romeo by Besame Muxo', pero mantiene su esencia. Así lo confesó a este diario cuando realizó el cambio que venía motivado por querer profesionalizar más su marca, con joyas de mayor calidad y un packaging nuevo.

Su estilo se ha mantenido con el tiempo y ya tiene colecciones que son únicas y visiblemente reconocidas. Sus pulseras y pendientes de la Virgen del Pilar se han convertido en una imagen inconfundible dentro de su oferta.

Ahora el nuevo paso que ha anunciado a sus seguidores a través de las redes sociales pasa por abrir su propia tienda física en la capital. Una decisión que llevaba rondando en su cabeza desde hace tiempo y que en el presente ya es una realidad.

Este capítulo en la marca de la joven zaragozana aún le queda camino ya que por el momento, pero ya lo celebra: "Muy contenta y feliz, porque después de mucho trabajo, esfuerzo y años, tenemos local en Zaragoza", expresaba en sus redes sociales.

Y es que el esfuerzo es lo que ha primado en el crecimiento de su marca de joyas ya que como ella misma señala su negocio nació en un momento difícil personal que le ayudó a levantarse.

Ahora esta joven de 34 años está con la puesta en marcha del local ubicado en el barrio de Parque Venecia y que será el escaparate de su colección de joyas.

Esto significará también un acercamiento a sus clientes que ya mantienen una relación estrecha gracias a las redes sociales.

"Para mí es importante que, cuando una clienta escribe, sepa que hay una persona detrás, no un sistema automático. Me gusta conversar con ellas, ayudarles a elegir sus piezas, conocer sus historias. Esa cercanía hace que la relación sea mucho más bonita", confesaba en una entrevista.

No solo eso sino que en los últimos tiempos, Blanca también ha salido a la calle para acercarse más a ellas y ha protagonizado vídeos tan bonitos como regalos de su collar de la Virgen del Pilar a aquellas que se llamaran así.

Este negocio a pie de calle le enfrasca más en su idea de ir "más allá de vender joyas" y traspasará la relación que ya mantiene con sus clientas a través de redes sociales a un ámbito más personal con el tú a tú.