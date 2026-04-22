Abascal espera anunciar "en las próximas horas" un acuerdo con el PP de Azcón para gobernar en coalición en Aragón

Cuenta atrás para que se culmine el acuerdo entre PP y Vox en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón. Si el barón popular decía este martes que el Gobierno en funciones estaba en sus “últimas horas”, ahora ha sido Santiago Abascal quien también ha avanzado que la firma es prácticamente inminente.

Así lo ha asegurado el líder de Vox en una entrevista en Espejo Público, confiando en cerrar "en las próximas horas" un acuerdo con el PP para gobernar en coalición en Aragón.



"El acuerdo está muy avanzado", ha dicho, y por eso no descarta que se pueda anunciar este mismo miércoles, víspera del Día de Aragón, la fecha límite que se había puesto Jorge Azcón, presidente en funciones.

“Quiero ser prudente, espero que se pueda anunciar pronto y de manera conjunta. Me gustaría que pueda ser en las próximas horas, está muy avanzado. No descarto que sea hoy, pero, si no puede ser, será en los próximos días”, ha aventurado.

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