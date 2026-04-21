El TSJA rechaza la querella de los ex consejeros catalanes contra la jueza, la DGA y el Ayuntamiento de Sijena

Nuevos avances en el conflicto por las pinturas murales de Sijena. Si la magistrada de Huesca ya sentenció que los bienes tienen que ser devueltos a Aragón desde el MNAC en un plazo de 56 semanas, ahora toma un nuevo giro judicial.

Esto se debe a que el TSJA ha acordado no admitir a trámite la querella presentada por cinco exconsejeros catalanes de Cultura contra la magistrada Rocío Vargas, representantes del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sijena.

La querella se presentó el 24 de marzo de 2026 ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por Laura Borras Castañer, Lluis Puig Gordi, Joan Manuel Tresserras Gaju, Angeles Ponsa Roca y Ferran Mascarell Canalda.

Según señala el auto, los querellantes consideran que los representantes de dichas administraciones son también sujetos activos del delito, como inductores, por solicitar ejecución forzosa de la sentencia.

Una ejecución dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, de 4 de julio de 2016, que condenó al MNAC a la restitución de las pinturas a la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena. Dicha sentencia fue ratificada por la Sala Primera del Tribunal Supremo el 27 de mayo de 2025 respaldando la devolución de las pinturas murales.

Según los querellantes, la ejecución forzosa de la sentencia, pedida por las dos instituciones aragonesas, y los autos dictados por la magistrada “conllevan la consumación del delito” de prevaricación.

Ante la presentación de esta querella, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA ha terminado por no admitir a trámite la querella por prevaricación ya que considera que la magistrada no sólo actúa legítimamente en el ejercicio de su función, sino que respeta y da cumplimiento a lo ordenado por los artículos 669 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Añaden que “el dictado por la Magistrada querellada de las resoluciones necesarias para el obligado cumplimiento forzoso de lo previamente acordado es plenamente ajustado a derecho, por cumplir su obligación de ejecutar lo judicialmente ordenado”.

Así concluyen que “no cabe considerar que su actuación pueda suponer la comisión del delito de prevaricación por el dictado de una resolución injusta” por lo que “en contra de lo que exponen los querellantes, no cabe observar, ni en los hechos que narran, ni de oficio, la existencia de indicio alguno de delito.

De igual forma el auto señala que "queda evidenciado es el recto cumplimiento por parte de la Magistrada querellada de las obligaciones propias de su función jurisdiccional, resumidas en los artículos 117 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.