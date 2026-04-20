Los médicos salen a la calle en su primer día de huelga: "Van a convertir Aragón en un centro de difícil cobertura"

Los médicos en Aragón están en pie de guerra. El hartazgo que denuncian al no ser escuchados por parte de la administración aragonesa ha propiciado una huelga autonómica que se unirá la semana siguiente a una a nivel estatal.

Los médicos se han concentrado esta primera jornada ante las puertas del departamento de Sanidad a gritos hacia el máximo representante de Sanidad en Aragón, "Bancalero, sal de tu agujero", o mensajes apelando a la paciencia de los ciudadanos: "Paciente, escucha, esta es tu lucha".

Detrás de esta movilización están los sindicatos Cesm Aragón y Fasamet que han estado encabezando ya las cuatro huelgas consecutivas desde que comenzaron en el mes de diciembre.

Como bien ha explicado uno de los portavoces del comité de huelga, hasta el momento las solicitudes autonómicas iban ligadas a los días de parones estatales. Sin embargo, esta vez han decidido desligarlas "para que desde la consejería vean que ellos también tienen responsabilidad en el maltrato a los médicos".

"Al paso que vamos, toda la Comunidad Autónoma de Aragón va a ser un centro de difícil cobertura porque las condiciones laborales y económicas son de las peores del Estado Nacional", ha denunciado Javier Martínez, jefe de servicio de anestesiología, reanimación y terapia del dolor del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Entre sus reivindicaciones se centra la equiparación de la hora de guardia, desbloquear la carrera profesional y mejorar las condiciones de los puestos de difícil cobertura.

Asimismo, los médicos han reclamado una negociación justa, ya que, a su juicio no lo está siendo al haber diferencias con otros sindicatos que están amenazando con ir a huelga "y al día siguiente toda la cúpula del Salud se reune con ellos".

"Nosotros tras semanas de huelga todavía no se han dignado más que a una reunión diciendo que no podían negociar", ha señalado Martínez. A lo que ha añadido que todo es "una campaña orquestada": "Se han unido para desprestigiarnos y decir que no tenemos razón".

En esta misma línea se ha referido Merche Ortín, secretaria general de Cesm Aragón. Esta ha reclamado que desde Sanidad, a pesar de que Cesm Aragón y Fasamet son el sindicato mayoritario, "se han dedicado a pactar con CSIF, UGT, CCOO y FTPS".

A su juicio ha supuesto "perjudicar las condiciones laborales de los médicos y enfermeras": "Nuestra Mesa Sectorial no nos da ninguna garantía de que nos escuche y de que saquemos adelante nuestras pretensiones", ha concluido.

Seguimiento huelga, según DGA

Mientras tanto, el seguimiento de la huelga convocada para el colectivo médico ha sido, este lunes 20 de abril de 2026, en el Servicio Aragonés de Salud, del 9,83 % durante la jornada de mañana, según fuentes del Gobierno de Aragón.

De un total de 3.927 efectivos reales, han secundado la huelga 386 profesionales. El seguimiento por provincias se sitúa en un 11,68% en Zaragoza; un 4,57% en Teruel y; un 3,77% en Huesca.