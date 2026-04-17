Los sindicatos sanitarios son "moderadamente optimistas" con las negociaciones: "La sanidad es de todos"

Concentración de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS frente al departamento de Sanidad E. E.

Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS se han concentrado este viernes a las puertas del departamento de Sanidad para reivindicar mejoras salariales y lo más importante unas negociaciones justas con el Salud.

"Se trata de la primera movilización para recordar al Gobierno de Aragón que la mesa sectorial se compone de muchos más sindicatos que un solo colectivo", ha señalado Jessica Fessenden, presidenta CSIF Sanidad Aragón.

Así, reivindican que las negociaciones más allá de llevarlas solo con el comité de huelga formado por los sindicatos médicos de Cesm Aragón y Fasamet, se deben hacer en la Mesa Sectorial.

Por lo que ha recordado que estos puntos como la subida de la hora de guardia, noches y festivos, la carrera profesional "se venían negociando desde diciembre".

En este sentido, han mostrado el entendimiento de que esas negociaciones se paralizaran por la falta de gobierno, pero han criticado las negociaciones mantenidas con el comité de huelga.

Ante este malestar, este jueves los cuatro sindicatos se reunieron con la gerente del Salud, la cual ha señalado que supuso una reunión "fructífera": "Volvió a incidir en su compromiso que ya tenían con la Mesa Sectorial de diciembre, que nos deja más tranquilos", ha valorado.

En esta misma línea se ha referido Delia Lizano, secretaria general de Sanidad de CCOO: "Somos moderadamente optimistas porque entendemos que desde una postura de diálogo y entendimiento podemos llegar a un acuerdo que se materialicen más adelante cuando el Gobierno tome posesión".

Asimismo, ha expresado que la "huelga no es la única herramienta de negociación", haciendo así referencia a la huelga autonómica que han convocado los sindicatos médicos Cesm Aragón y Fasamet.

Por todo ello, manda un mensaje no solo al actual consejero en Sanidad sino también a un posible nuevo representante de Sanidad: "Que tome nota de lo que tiene en la calle. Tiene el 70% de la representación de la Mesa Sectorial pidiéndole negociar en mesa y que es posible negociar más allá de una huelga".

Por su parte, María Jesús Domenech, portavoz de FTPS, ha reivindicado la negociación para todos los profesionales. "Nosotros queremos que haya negociación para todas las categorías y por eso esta unión que parece histórica", ha subrayado.