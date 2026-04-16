El PP confirma más reuniones con Vox para cerrar un nuevo Gobierno en Aragón: "Hemos ido ajustando las posiciones"

A dos semanas para que finalice el plazo para la investidura de Jorge Azcón, desde el PP han confirmado que en los últimos días se están sucediendo reuniones al más alto nivel para pulir los detalles de un acuerdo que se cocina a fuego lento desde el pasado 8 de febrero.

Ha sido la propia vicepresidenta del Gobierno en funciones, Mar Vaquero, quien ha confirmado que ambas formaciones están avanzando en las negociaciones para acercar las posturas hacia un acuerdo que “debe servir para dar estabilidad” a la Comunidad.

De hecho, el propio Jorge Azcón ha tenido que ausentarse esta semana de varias citas que tenía en su agenda para avanzar en las negociaciones.

Por el momento, estas reuniones se están llevando en absoluto secreto, nada que ver con el encuentro del pasado 8 de abril, cuando ambas formaciones convocaron a los medios para mostrar públicamente que avanzan en el acuerdo.

Ese día, PP y Vox hablaron sobre fiscalidad, vivienda, seguridad e inmigración, unos temas que también han estado sobre la mesa en los últimos días.

“Estos días hemos ido ajustando las posiciones en torno a esas materias y se ha ido adelantando en conversaciones, en reuniones telemáticas no presenciales y, por lo tanto, el compromiso era avanzar y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de estos días”, ha afirmado Vaquero.

No obstante, desde el PP no quieren hablar de posibles fechas para la culminación del acuerdo, con el 23 de abril, Día de Aragón, ya descartado.

“Hay voluntad de acuerdo y responsabilidad para llevar a cabo esos acuerdos, y margen de negociación en dos formaciones políticas que tenemos una mayoría muy reforzada en el caso de llegar a esos acuerdos y para los próximos cuatro años”, ha afirmado.