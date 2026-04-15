La CARTV, medalla de las Cortes de Aragón: "Nuestra radio y televisión nos define y nos identifica"

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha sido reconocida por unanimidad con esta distinción que se entregará el 23 de abril.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión será distinguida con la Medalla de las Cortes de Aragón 2026. Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta de las Cortes, María Navarro, tras la mesa de portavoces.

"Supone un reconocimiento a sus 20 años de servicio público a los aragoneses, a su contribución a la cohesión territorial de nuestra Comunidad Autónoma y a su labor constante de refuerzo de identidad aragonesa", ha declarado.

Navarro ha querido destacar la proyección que la Corporación realiza de "Aragón en España y en el mundo a través de Aragón Televisión y sus canales digitales".

"Me atrevería a afirmar que la inmensa mayoría de los aragoneses sentimos a nuestra televisión y radio autonómica como nuestra, como un elemento más que nos define, que nos identifica", ha subrayado.

Sus palabras han querido reconocer el "inmenso talento de los aragoneses": "Mira al futuro con optimismo, pero sin olvidar nunca nuestras raíces y aquello que nos hace propios".

La presidenta de las Cortes ha destacado la unión que tiene la institución con la corporación ya que sus "20 años de funcionamiento han estado guiados por la misión y los valores que las Cortes de Aragón establecieron en la ley de creación de la CARTV".

Da la casualidad que la primera emisión de Aragón TV se dio un 21 de abril hace 20 años, solo dos días antes de celebrarse el Día de Aragón.

De igual manera, ha ensalzado su papel como medio para "acercar a los aragoneses el trabajo del parlamento aragonés", con retransmisión de la celebración del 23 de abril o con los plenos que acoge la institución.

Por todo ello, Navarro ha puesto el foco en los trabajadores que conforman la CARTV a los que "con esta medalla también agradecemos y distinguimos a cada uno de ellos".

No solo se ha centrado en el trabajo de los informativos sino que ha aplaudido el trabajo de los profesionales del mundo audiovisual que con "premios y nominaciones lo ponen de manifiesto".

Esta medalla coincide con la celebración de los 20 años de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y será entregada en un acto el próximo 23 de abril, día de San Jorge y de Aragón.

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