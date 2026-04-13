Aragón se despide de la lluvia, pero el viento se queda con alerta amarilla: este es el día que Zaragoza volverá a los 30 grados

Cita el refrán "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". Resulta que está en la razón, ya que tras casi una semana a temperaturas más próximas al verano, con hasta 30 grados en Zaragoza, este fin de semana se ha tenido que volver a sacar el abrigo, el gorro y las botas.

El sábado ya se notó un descenso de las temperaturas dejando atrás esas cifras inusuales de abril. De igual manera, el ambiente siguió siendo cálido y la Aemet llegó a registrar máximas de 26,6 en Leciñena o incluso 25,7 en el municipio oscense de Aínsa.

Si bien, según fue finalizando el día, las rachas de aire hicieron su aparición, como bien alertó la Aemet con aviso amarillo en el valle del Ebro.

Esto supuso que en la capital aragonesa la sensación térmica disminuyese, aunque no frenó el buen ambiente de las terrazas y parques de Zaragoza.

Por su parte, las temperaturas mínimas se concentraron en el Pirineo llegando a alcanzar los 0 grados en Astún o los 1,8 en Formigal.

Este descenso se notó visiblemente este domingo en el que Zaragoza alcanzó momentos de 7 grados con una lluvia que manchó la mañana deportiva con la prueba 10K y la Maratón de Zaragoza que estuvo pasada por la lluvia y las rachas de viento.

Asimismo, la Aemet activó la alerta amarilla por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la Ribera del Ebro. El resto de Aragón estuvo cubierto por precipitaciones y en los Pirineos llegaron a verse, en pleno abril, copos de nieve.

La estación de esquí Astún-Candanchú cerró su temporada con un último día marcado por una pequeña llovizna y precipitaciones en forma de nieve, como bien se podía ver en sus cámaras instaladas en diferentes puntos.

¿Vuelve el calor?

La pregunta después de este fin de semana algo desapacible por el frío es si la temperatura primaveral va a protagonizar las siguientes jornadas.

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes cifran que en Zaragoza se llegarán a alcanzar los 16 grados de máxima y mínimas de 7, lo que supone un ascenso respecto al domingo. En Huesca el termómetro llegará a los 17 grados con mínimas de 4, mientras que Teruel podrá alcanzar los 15 y mínimas de 1 grado.

El aire no abandonará la Comunidad con fuertes rachas en el Valle del Ebro, la Ibérica Oriental y las cumbres de Pirineos. Si bien, el cielo estará con intervalos nubosos.

La Aemet ha activado el aviso de alerta amarilla por rachas de viento de 70 kilómetros por hora en la Ribera del Ebro y Bajo Aragón de Teruel de 8.00 a 20.00.

No será hasta el martes cuando Aragón diga adiós al aire y eso suponga un aumento de las temperaturas.

En Zaragoza las máximas irán ascendiendo según vaya avanzando la semana, por lo que para el martes ya pronostican 19 grados, el miércoles se alcanzarán los 24 y el jueves los 26.

De cara al fin de semana se volverá al tiempo de estos últimos días con 29 y 30 grados, si bien está abierto a cambio al ser predicciones a muy largo alcance.

Una línea ascendente que también se notará en la capital oscense, ya que el martes alcanzará los 20 grados, el miércoles sumará dos grados más (22) y el jueves 23.

Al igual, el fin de semana estará marcado por el buen tiempo y el sol con 26 grados para el viernes y 27 de cara al sábado.

Por su parte Teruel, el martes alcanzará máximas de 17 con un gran contraste de mínimas de hasta -1 grado.

Situación que irá mejorando según vaya avanzando la semana, con 23 grados para el miércoles, 26 el jueves, 27 el viernes. El sábado se estiman altas temperaturas con hasta 29 de máxima.