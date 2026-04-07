El exsubdirector del Miteco salpicado por el 'caso Forestalia' acudió incluso a una fiesta de Navidad de la empresa

Eugenio Domínguez, el ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, habría acudido a un evento de Navidad de Forestalia. Así lo revela uno de los funcionarios interrogados por la Guardia Civil en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades por las autorizaciones ambientales concedidas a esta empresa.

Esta sería una prueba más que vincula al dueño y presidente de Forestalia con Eugenio Domínguez, pese a que el propio Samper evitó responder a los vínculos que mantenía con este subdirector general durante su comparecencia en el Senado, amparándose en un secreto de sumario que no está ya en vigor.

Incluso, Samper llegó a afirmar este lunes que él “no tuvo ningún contacto” con Eugenio Domínguez. Sin embargo, numerosos funcionarios han puesto de manifiesto la relación que el exsubdirector general mantuvo con Forestalia.

Los testigos hablan de que Domínguez acudía habitualmente a la sede de la empresa por las tardes, fuera de su horario laboral. También sostienen que, para garantizar resoluciones favorables, Domínguez recibía documentación técnica de los promotores directamente en memorias USB personales, incorporándolas a la plataforma sin pasar por el registro oficial del Ministerio.

Ahora, a esta tesis se suma la declaración de otro funcionario, que asegura que le contaron que Eugenio Domínguez acudió a un evento de Navidad de Forestalia, tal y como figura en la extensa documentación del 'caso Forestalia', a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

“Una oportunidad perdida”

Con los detalles que se van conociendo, las principales plataformas y organizaciones que han ido denunciando las presuntas irregularidades de Forestalia creen que la comparecencia en el Senado ha sido una “oportunidad perdida” para acorralar a Samper.

Desde la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel lamentan que Samper “se ha ido de rositas” y que ha sabido sortear los interrogatorios de los senadores.

“Ha ido a vender sus discursos y sus bondades y lo ha hecho aunque no viniera al caso. Lo ha hecho con sus subastas sin primas, los nudos reservados y que él no ha hecho nada. No iba a reconocer su culpa. No ha dado respuesta sustancial a nada de lo que se le pregunta”, inciden.

En esta plataforma cuestionan también la actitud del senador del PSOE Ramón Morales, que dedicó su tiempo de intervención en cargar contra el PP por el “cajón de sastre” en el que se había convertido la ‘comisión Koldo’.

Además, insisten en la ayuda que ha podido recibir de su abogado, presente a su lado durante las dos horas de comisión, y que incluso se ha llevado un reproche del presidente de la sesión, el zaragozano Eloy Suárez.

Teruel Existe cuestiona su relación con Lobera

Por su parte, desde Teruel Existe cuestionan la verdadera relación de Samper tanto con Eugenio Domínguez como con Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. Incluso, aseguran que los contactos entre ambos existían desde antes de su llegada al organismo aragonés.

“La relación con el Inaga ha sido siempre excepcional. Ha reconocido y recalcado que las reuniones de Lobera con las empresas eran normales, cuando no deberían serlo, y máxime que salgan fuera del órgano institucional”, exponen desde el movimiento ciudadano.

Además, destacan que haya reconocido la relación con Antxón Alonso para intentar que saliera adelante el proyecto de líneas de muy alta tensión en el País Vasco y Navarra, que se cayó cuando Cataluña dijo no.

También lamentan que no se pusiera hincapié en la vinculación con el exministro José Manuel Soria, impulsor de la subasta de renovables de 2016 de la que tanto presumió Samper, y que después ha estado ligado a Forestalia.

“En la mayor parte de las preguntas se ha agarrado a un secreto de sumario, pero podía haber respondido porque, como la causa es secreta, no se sabe el contenido y no incurriría en ningún delito. Ha sido una forma de evadir esas respuestas”, añaden desde el movimiento.

Mientras, desde Vox, otra de las denunciantes, creen que las explicaciones de Samper dejan "más interrogantes que respuestas", como los vínculos con Antxón Alonso y Santos Cerdán, por lo que piden que la UCO profundice en la vinculación con el caso Koldo.

"Esto ampliaría el alcance de las investigaciones sobre el caso Forestalia en Aragón, especialmente en relación con el Clúster del Maestrazgo y sobre la presunta actuación de responsables del cuatripartito, en aprobaciones de informes de impacto ambiental, posible fragmentación especulativa de parques de renovables o instalaciones en zonas protegidas", apunta el diputado de Vox Juan Vidal.

¿Cuándo le escucharemos de nuevo?

Samper no ha sido afín a salir públicamente en los medios, y menos ahora que está bajo la sospecha de una gran trama de corrupción, por lo que es una incógnita cuándo se le podrá volver a escuchar dar explicaciones sobre lo acontecido con la expansión de las renovables.

A la espera de la velocidad que le dé el juez al caso, quizá una oportunidad sea la comisión que se cree en las Cortes de Aragón, anunciada ya por la mayoría de partidos. Sin embargo, por plazos, es difícil que pueda iniciarse antes del parón veraniego.

Mientras, el próximo paso del juez debe ser decidir sobre la posible paralización del Clúster Maestrazgo, el macroproyecto de 1.000 millones de euros marcado en rojo por la Guardia Civil. Se espera que en 10 o 15 días pueda citar a las partes a una vista oral, aunque tampoco se descarta que pueda actuar de oficio.