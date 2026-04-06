"No voy a contestar": el silencio de Fernando Samper para eludir responder sobre su relación con el Miteco y el Inaga

Durante dos horas ha estado atendiendo el presidente de Forestalia, Fernando Samper, el insistente interrogatorio de los senadores de PP, Vox y UPN, encontrándose, en muchas ocasiones, con un muro que no respondía al quid de la cuestión del ‘caso Forestalia’.

Bajo el mantra de que no quería contestar a “nada de lo que esté bajo secreto”, Samper ha eludido responder a las preguntas sobre su relación con Eugenio Domínguez o sobre el posible pago a través de participaciones.

Sobre el subdirector general de Evaluación Ambiental, tanto las senadores de PP como de Vox han tratado de averiguar detalles sobre su figura y la relación con Forestalia, pero sin conseguir extraer ninguna conclusión.

“De Eugenio Domínguez no voy a decirle nada. Está todo bajo secreto”, avisaba ya en los primeros minutos de su intervención, dejando claro que iba a reinar el silencio en el centro de la investigación de la Guardia Civil.

Incluso, Samper ha negado que Eugenio Domínguez hubiera visitado las sedes de Forestalia “en Zaragoza”, o “al menos conmigo”, sin mencionar las oficinas de Madrid.

Ello ha provocado momentos de tensión con los senadores, reprochándose mutuamente la falta de respuestas o preguntas demasiado largas y repetitivas.

El papel de Jesús Lobera en el Inaga

Otro de los nombres marcado en rojo por los agentes es el de Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. Para la Guardia Civil, era una “figura central” en las presiones y cambios de procedimientos llevados a cabo para favorecer las autorizaciones ambientales de los proyectos de renovables de Forestalia.

Samper ha reconocido que le conoce -“cómo no le voy a conocer”-, pero ha negado mantener “reuniones casi semanales” con él, como denunciaron varios testigos ante la Guardia Civil.

De hecho, el presidente de Forestalia ha girado el foco hacia una de las funcionarias que testificó, a la que dice que despidió “por mala trabajadora” y de la que vaticina que “irá a los tribunales en algún momento”.

“El Inaga tiene puestos de libre designación. Pregúntele a ellos cómo lo han gestionado. Es habitual. Son puestos de libre designación. Teníamos varios proyectos. Éramos uno más de los usuarios del Inaga”, ha respondido, al ser preguntado por una posible “purga” en el organismo.

La compra de Viadós

Otro asunto cuestionado por los senadores es la operación de compra de la consultora Viadós por 4 millones de euros a Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, estos dos últimos todavía relacionados con Forestalia.

Para los investigadores, este precio estaba fuera de mercado, pero Samper opina totalmente lo contrario.

“Nuestras valoraciones de esa compañía es que era superior a 4 millones de euros. Era una empresa que trabajaba para terceros y que yo la adquiero para que se dedique exclusivamente a nosotros”, expone el presidente de Forestalia.

Una reflexión final sobre el Nudo Mudéjar

Finalmente, y como si fuera el minuto de oro en un debate electoral, Samper guardaba para su despedida una reflexión sobre la gestión del Nudo Mudéjar de Andorra, ahora en entredicho tras denegar los permisos de alrededor de dos tercios del proyecto de Endesa.

Forestalia, de hecho, se presentó a ese concurso, e incluso compraron un centenar de pisos en la comarca para trabajadores, pero Samper ha dejado entrever que el miedo a posibles represalias puede condicionar el resultado de los estudios ambientales.

“Es imposible que ningún funcionario lo firme. Se han tirado por dos aves esteparias. Ahora tendremos que pasar años. Eso estamos consiguiendo, cuando Aragón tiene una oportunidad histórica para ser pionero en renovables. No somos capaces de solucionarlo. Hemos tirado la Térmica, que está bien tirada y se hizo un buen trabajo, pero todos deberíamos ir en esa línea”, ha apuntado.