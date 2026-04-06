Fernando Samper sale a escena: el 'rey de las renovables' da explicaciones por primera vez sobre el 'caso Forestalia'

Jornada clave en el ‘caso Forestalia’. Después del estallido de toda la trama de presunta corrupción de renovables, el presidente de la compañía zaragozana, Fernando Samper, dará por primera vez explicaciones sobre las investigaciones de la Guardia Civil.

Samper será protagonista este lunes en el Senado durante la comisión del caso Koldo, ya que la investigación de la UCO detectó una posible mordida de 200.000 euros tras la concesión de una ayuda de 17 millones a una filial de Forestalia.

Como contraprestación por esa ayuda, los investigadores ven indicios de que se habría pactado el pago de 200.000 euros a favor del grupo Hirurok, compuesto por la exmilitante socialista Leire Díez, Antxon Alonso (empresario y socio de Santos Cerdán) y Vicente Fernández Guerrero (expresidente de la SEPI).

Samper ya tuvo que comparecer en los Juzgados de Teruel en calidad de testigo por una causa contra la alcaldesa de Mosqueruela. En aquella ocasión, la regidora era investigada por la contratación de una consultora para ayudar al consistorio en la gestión de los ingresos provenientes de las tasas de los parques eólicos.

Para la Guardia Civil, Samper era el “tronco central” que dirigía estratégicamente las ramas de la trama, apoyado principalmente en Eugenio Domínguez como la figura clave de todo el entramado criminal dentro de la Administración General del Estado.

Las investigaciones de la Guardia Civil han permitido identificar un reparto de funciones y tareas “coordinado”, mediante una “voluntad colectiva” orientada a la “comisión de delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales”.

En concreto, Fernando Samper, como presidente de Forestalia, sería el cabecilla de la trama y el responsable de orientar la actuación de su grupo empresarial para obtener resoluciones favorables mediante el favorecimiento de cargos públicos.

Esa presunta mordida de 200.000 euros no es la única vinculación entre Forestalia y el caso Koldo que investiga la Guardia Civil. Eugenio Domínguez señaló a Antxon Alonso, socio de Cerdán y la fontanera del PSOE, como la persona "que le presentaron para iniciar 'una inversión en proyectos de energías renovables'".

Además, se analiza si los socios de Cerdán y Leire Díez inflaron una empresa participada por el alto cargo de Teresa Ribera con un préstamo de 5,2 millones de euros como pago por amañar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

También se investiga la figura de los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, administradores de algunas de las sociedades con las que presuntamente se llevaban a cabo los amaños. Ambos comparten con Antxon Alonso apoderados y representaciones en decenas de empresas vinculadas a Forestalia, y, según los investigadores, eran los encargados de crear "el entramado empresarial por el que se mueve el dinero".

Esta será la primera vez que Samper dé explicaciones públicas sobre las investigaciones de la Guardia Civil, antes incluso de que el juez dé los primeros pasos en el largo proceso judicial que se avecina. El pasado 31 de marzo, el juez levantó la suspensión de las diligencias para que todas las partes puedan acceder al expediente.

Se espera que el primer paso sea decidir sobre la paralización temporal del denominado Clúster Maestrazgo, uno de los macroproyectos marcados en rojo en la investigación.