Aragón duda de la solución del Miteco contra el mazazo a la transición justa y a Andorra: "No es momento de ocurrencias"

El Gobierno de Aragón duda de que sea legal la propuesta del Instituto para la Transición Justa (ITJ) de adjudicar a otras empresas la energía que no use Endesa para construir su proyecto de renovables en el Nudo Mudéjar. La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, cree que la propuesta carece de soporte jurídico y podría provocar "una cascada de reclamaciones".

"No es momento de ocurrencias sino de respuestas claras", ha dicho tras reunirse con los agentes sociales de la provincia. El Gobierno de Aragón sigue reivindicando una transición verdaderamente justa semanas después de conocerse que Endesa solo levantará 406 megavatios tras el 'mazazo' de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio para la Transición Ecológica.

Ese "recorte sustancial", ha dicho Vaquero, hace que la inversión quede reducida a una quinta parte. Todo esto confirma, en su opinión, que el cierre de la central se produjo "sin alternativa ni planificación".

Como ejemplos ha puesto Andorra, que ha perdido mil habitantes, y Ariño, donde un tercio de la población se marchó en busca de oportunidades. Para la también titular de Economía, la mayor amenaza es que "de una transición justa pasemos a una fallida e injusta" para el territorio.

Por ello, insiste en que el Ministerio reciba a la DGA y confirma que también pedirán reunirse con Endesa.

La posibilidad de adjudicar los megavatios restantes, ha insistido Vaquero, provoca en estos momentos una "mayor inseguridad", ya que esta alternativa no aparece recogida jurídicamente en el concurso. "Sí había un artículo que permitía hacerlo en el momento de la adjudicación, pero no cuatro años después. ¿Con qué condiciones saldría?¿Se permitiría acceder a otras empresas que no se hubiesen presentado?", se preguntaba.

Para la DGA, "no hay tiempo que perder", de ahí que no se admitan más dilaciones. Una nueva adjudicación, ha vaticinado Vaquero, haría que los plazos "se alargaran en el tiempo" y los municipios reclaman una respuesta "ya".

"Ante un problema generado desde el Gobierno de España en Aragón necesitamos que haya una respuesta clara de quien lo originó", subrayaba.

En el encuentro, de unas dos horas de duración, han participado, entre otros, Antonio Santa Isabel, de la Cámara de Comercio. Para él, la luz que se necesitaba "no va a llegar" con la celeridad necesaria.

Por su parte, Alejo Galve (UGT) ha reconocido que adjudicar los megavatios restantes a los siguientes "no es muy legal". En este sentido, ha reclamado una reunión con el ITJ para que expliquen "la verdad". "Que no nos tengan mareados. Si las empresas no vienen, moriremos todos. Si esto se alarga uno o dos años nos quedaremos sin gente", avisaba.

Jesús Blasco, de Cepyme, ha incidido en que se ha demostrado que "no había una planificación bien organizada" y en que, ahora, la situación es "peor" y la incertidumbre, "total".

Mientras, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha asegurado que lo lógico habría sido haber aprobado un plan previo para dar trabajo a todas las personas que quedaban desocupadas.

Todas estas inquietudes se plasmarán en una declaración conjunta. Lo que se descarta, según Vaquero, es vincular la transición justa a las ayudas al funcionamiento o al FITE. "No pueden ser una compensación del fracaso del Nudo Mudéjar", destacaba la vicepresidenta en funciones.

También ha tenido palabras para el alcalde de Andorra y secretario general del PSOE en Teruel, Rafael Guía. "Tenemos que tener claro el posicionamiento de defensa de los intereses de Aragón sin ningún tipo de apriorismo político. Es necesario cumplir con las expectativas de los municipios y sus gentes", decía.