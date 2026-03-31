Lío en las Cortes de Aragón: IU y Teruel Existe acusan a PP, PSOE y Vox de meter un tijeretazo a sus subvenciones

El primer lío de la legislatura en las Cortes de Aragón a costa del reparto de subvenciones a los partidos minoritarios. Teruel Existe e IU han acusado a PP, PSOE y Vox de “pasar el rodillo” y aplicar una división puramente matemática al dinero que recibe cada formación, lo que deja a las que tienen menos diputados con un escaso margen para funcionar.

La polémica se centra en las subvenciones a personal, que se complementan con unas cantidades fijas y variables por diputado. En total se reparten 4,2 millones de euros anuales, si bien con la circunstancia de que en esta legislatura hay dos partidos menos.

Para gasto de personal, Teruel Existe recibirá poco más de 60.000 euros, un 55% menos que en la anterior legislatura (cuando tenían 133.000 euros) pese a caer solo de 3 a 2 diputados. Mientras, IU, con la misma representación (1 diputado), percibirá también menos de la mitad, de 66.000 a 30.000 euros.

Por el contrario, el PP, que perdía dos diputados, tendrá unos 140.000 euros más para personal, de 643.000 a 785.000, y el PSOE, que ha caído en cinco, 2.000 más, pasando de 541.000 a 543.000.

Jorge Pueyo (Chunta), Marta Abengochea (IU) y Tomás Guitarte (Teruel Existe), en rueda de prensa IU Aragón

Finalmente, Vox, que dobló su representación el pasado 8 de febrero, pasará de recibir 215.000 euros a 422.000 para gasto de personal. Chunta Aragonesista, que también creció de 3 a 7 diputados, pasa de 133.000 a 181.000 euros.

Para la diputada de IU, Marta Abengochea, esta asignación de recursos es “profundamente injusta” y “rompe el consenso histórico” por el cual los grupos minoritarios habían tenido más dinero del que les habría tocado.

“En los grupos con pocos parlamentarios, la carga de trabajo es mucho mayor, lo puede entender cualquier persona, por asistencia a todas las comisiones y todo lo que implica. Es el primero rodillo, la primera cacicada. Con los mismos recursos y 2 partidos menos, PP y PSOE salen ganando recursos”, ha denunciado Abengochea en rueda de prensa.

Para la portavoz de Izquierda Unida, este reparto únicamente responde a la "avaricia" de los grandes grupos, y lamenta que, con 30.000 euros para personal, les tocaría tener trabajadores a media jornada.

De hecho, desde Teruel Existe reconocen que ello podría incluso provocar despidos en los grupos parlamentarios si no se da la vuelta a esta decisión.

“Los importes de aplicar el criterio hacen inviable que los grupos minoritarios tengan recursos suficientes para realizar correctamente su labor. Eso es impedir la representación de la ciudadanía y la pluralidad del Parlamento”, ha expuesto su portavoz, Tomás Guitarte.

Ahora, ambas formaciones, que han contado con el apoyo de Chunta Aragonista, van a analizar las posibles medidas a tomar. El pasado miércoles ya se reunieron para negociar este reparto, pero la falta de acuerdo pospuso la decisión.

“Imagino que lo primero será un recurso a la propia Junta de Portavoces, y después veremos qué fórmulas hay a instancias superiores. Se están conculcando los derechos de algunos diputados y, en consecuencia, los de la ciudadanía que los votó”, ha añadido Guitarte.