Los futuros médicos residentes, con "muchas ganas" de empezar a trabajar: "No me importaría ir al medio rural"

Sofía Pérez, desde La Rioja para conocer el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza E. E.

Cuenta atrás para la incorporación de los futuros médicos residentes a sus puestos de trabajo. A pesar de que aún no se conoce la fecha exacta de incorporación por parte del Ministerio de Sanidad, los próximos profesionales están en la búsqueda de un hueco en un hospital para poder ejercer su especialidad soñada.

Este viernes, más de 250 personas se han reunido en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza para conocer el funcionamiento y los entresijos del centro hospitalario más grande de Aragón.

Hasta Zaragoza se ha desplazado desde La Rioja, Sofía Pérez. Esta médico de 25 años lleva ya unos cuantos hospitales visitados para dar con el perfecto para ejercer sus próximos cuatro años de especialidad. Una especialidad que, por el momento, prefiere no desvelar "para no gafarla".

La cercanía entre comunidades ha sido un punto fuerte para valorar para esta joven que viene a conocer "la cantidad de volumen de pacientes, cómo trabajan": "Me parece importante venir a ver los hospitales porque puedes tener una idea más clara de todo", valora Sofía.

Este camino de buscar su hueco en un hospital se lo está tomando con ganas después de enfrentarse al examen MIR el pasado 24 de enero, una etapa "dura", pero que le ha llevado hasta aquí.

"Tengo ganas de empezar y comenzar a trabajar de lo que me gusta", sostiene esta joven.

Desde Venezuela

Sara Bartolí ha sido también de las primeras en llegar al Salón de Actos Muñoz y Fernández. Procedente de Venezuela, lleva varios años viviendo en la Comunidad. Esta mujer de 32 años llegó a España y consiguió homologar su título de medicina.

"Tengo experiencia trabajando tanto en mi país como aquí en la zona de la provincia de Huesca como Barbastro", señala.

Desde entonces ha probado en varias ocasiones a hacer el examen mir en Zaragoza: "El examen fue difícil y al final acabas muy cansada, pero estoy contenta porque finalmente aprobé y ahora me toca elegir plaza", expresa contenta.

Con su nota ya definitiva, Sara tiene claro que se decanta por especialidades de laboratorio como Microbiología.

"Estamos aquí todos para poder aportar y completar los perfiles médicos que falta y poder hacer lo que haga falta por los pacientes", recalca.

Sara Bartoli, médica de Venezuela en Zaragoza E. E.

Enfermeras residentes

En esta jornada de puertas abiertas también tenían cabida las futuras enfermeras. Silvia Pérez y Laura López se han acercado hasta el Servet aunque ya conocían mucho su funcionamiento ya que "hemos hecho las prácticas aquí y es muy familiar".

Silvia busca hacerse un hueco en la especialidad de Salud Mental: "Es una especialidad que no tiene tanta técnica de enfermería, pero tiene mucha relación con el paciente", explica.

Por su parte, Laura apuesta más por Comunitaria por ese trato "especial" con el paciente. Ambas reconocen que les gustaría quedarse aquí en Zaragoza, pero no descartan irse: "No me importaría ir al medio rural que hace tanta falta", ha señalado la próxima enfermera de familia y comunitaria.

Silvia Pérez y Laura López, futuras enfermeras residentes E. E.

Cirugía plástica o dermatología, las más demandadas

Esta jornada de puertas abiertas ha estado dirigida por el jefe de Estudios del Hospital Universitario Miguel Servet, el doctor Víctor Solano Bernad, el que ha señalado la importancia de estas jornadas para los profesionales.

"Es una ocasión única para poderles enseñar realmente lo que el hospital les puede ofrecer y también para que puedan resolver todas sus dudas como logísticas, número de guardias que se hacen, dudas cosas más propias de cada unidad docente", ha explicado Solano.

En esta misma línea, el jefe de Estudios ha resaltado que los residentes aportan "una visión crítica única".

Así, entre las especialidades favoritas de los médicos residentes son cirugía plástica, dermatología, obstetricia y ginecología, cirugía ortopédica y traumatología, anestesia, y cardiología.