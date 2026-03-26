Phileos celebrará una gala benéfica este 10 de abril para financiar el material sanitario de su misión a Etiopía

El Paraninfo acogerá el próximo 10 de abril a las 20:00 horas la gala benéfica de la asociación Phileos. El evento tiene como principal objetivo recaudar fondos para su próxima expedición sanitaria a Addis Abeba (Etiopía), prevista para el mes de junio, donde este equipo de médicos prestará asistencia a las poblaciones más vulnerables.

La ONG Phileos, surgida hace aproximadamente una década a iniciativa de un grupo de facultativos del Hospital Clínico, lleva años volcada en la cooperación internacional.

Tras una larga y fructífera etapa en Filipinas -donde sus voluntarios viajaban hasta tres veces al año y lograron poner en marcha y mantener operativo un paritorio durante cinco años-, la ONG ha cambiado su destino para enfocar su ayuda en el continente africano.

La doctora Cristina Torrijo, médica especialista en ginecología y obstetricia, detalla que la nueva misión se desarrollará en una de las casas de la Madre Teresa de Calcuta en la capital etíope.

Allí colaborarán estrechamente con las religiosas y dispondrán de los quirófanos de un hospital cercano. "Vamos a poder atender a los más necesitados y para nosotros es una experiencia enriquecedora, es maravilloso", afirma la especialista.

El modelo de trabajo de Phileos destaca por su absoluto compromiso ético, garantizando que el 100% de las donaciones se destine a los pacientes. "Nosotros nos pagamos absolutamente todos los gastos", subraya Torrijo.

La recaudación de este tipo de eventos es vital porque, según explica, "recogemos dinero para el material que necesitamos, los fármacos que llevamos y otros instrumentos sanitarios para poder atender a los pacientes".

La cita solidaria del próximo 10 de abril se celebrará en la privilegiada sala Josega Amar y Borbón del Paraninfo y consistirá en un cóctel. Las entradas tienen un coste de 50 euros, de los cuales 22 cubren los gastos del propio evento y los 28 restantes se convierten en ayuda médica íntegra.

La ONG se ha marcado el ambicioso reto de alcanzar los 9.000 euros, una cifra con la que Torrijo confía en que "podamos hacer incluso más de una misión" gracias a la experiencia que ya tienen adquiriendo maquinaria quirúrgica especializada.

Para quienes no puedan asistir al evento pero deseen sumarse a la causa, Phileos ofrece alternativas: "Hay mil maneras”, destaca. La asociación tiene una página web donde tienen actualizada toda la información y donde cualquier persona puede hacer un donativo o hacerse socio. Aunque también ha recordado que también existe una "fila cero" para que cualquier ciudadano aporte su granito de arena y facilite el acceso a la salud de quienes más lo necesitan.