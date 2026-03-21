Peluquera y madre: así era Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza a manos de su expareja en plena calle

Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, en su peluquería. E. E.

"Desde que tengo uso de razón, la peluquería ha sido mi mundo". "Me encanta escuchar a cada cliente, entender lo que busca y conseguir que se sienta bien consigo mismo. Para mí, cada corte, color o peinado es una forma de expresar belleza y personalidad".

Son palabras escritas por Silvia, la mujer asesinada este sábado en plena calle en Zaragoza a manos, presuntamente, de su expareja, en las redes sociales de su negocio.

Ella era la dueña de la peluquería Soins, ubicada en el número 5 de la calle del Cardenal Cisneros, donde se ha producido el terrible suceso.

Sus vecinos confirman que hace aproximadamente un año cogió el traspaso del local, inaugurado el 1 de abril de 2025.

Silvia era madre de dos hijos -una chica y un chico, según cuentan- y destacaba por su personalidad alegre.

De su asesino, por ahora, han trascendido menos datos. "No lo conocíamos mucho por el barrio, por la peluquería no se asomaba nunca. Por lo que creemos, se estaban divorciando", contaba una vecina a escasos metros de la escena del crimen.

Reacciones de dolor

El cruel asesinato de Silvia ha conmocionado a toda la ciudad. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha utilizado sus redes sociales para expresar su dolor.

"Muy impactada por el asesinato ocurrido hoy en Zaragoza. Todo nuestro apoyo a la familia y a las personas afectadas en estos momentos tan duros. Condenamos cualquier forma de violencia y esperamos que la investigación permita esclarecer cuanto antes los hechos", ha escrito en su perfil de X (antes Twitter).

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) también ha emitido un comunicado condenando el asesinato. y ha convocado una concentración este sábado a las 19.00 en la plaza de Las Aguadoras, en el propio barrio de Las Fuentes.

Ya en Teruel, donde se estaba desarrollando la Asamblea anual de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, se ha guardado un minuto de silencio como materialización de su repulsa.

Olga Sancho, responsable de la Comisión de Mujer de la FABZ, ha declarado que la escalada de casos de agresión machista que se está dando en el conjunto del Estado es un hecho penoso que requiere de una profunda reflexión de la normalización que se está dando de los distintos tipos de agresiones de género en nuestro día a día y de los mecanismos de prevención y protección actuales.