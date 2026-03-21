Mazazo a la transición justa: el plan de Endesa para Andorra se queda en los huesos y generará unos 110 empleos

Durísimo mazazo a la transición justa. El macroproyecto de renovables con el que Endesa pretendía revitalizar Andorra tras el cierre de la central térmica ha terminado quedándose en los huesos.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del llamado Nudo Múdejar emitida desde el Ministerio para la Transición Ecológica ha obligado a replantearlo prácticamente todo y de los 1.843,6 MW previstos solo se podrán construir 406. Es decir, poco más de una quinta parte.

Esto tendrá consecuencias directas para los 500 puestos de trabajo que se preveían crear. La compañía no da cifras, pero según ha podido saber EL ESPAÑOL, el recorte será proporcional al descenso de megavatios.

¿Qué quiere decir esto? Que el medio millar de empleos "fijos y duraderos" previstos a partir de 2028 podría verse reducido a apenas 110, un duro golpe para la economía de la zona, que fiaba gran parte de su recuperación a este plan de futuro tras el acelerado fin del carbón impuesto por la exministra Teresa Ribera.

Una vez analizada la Declaración de Impacto Ambiental, la eléctrica ha visto que los más de 100 condicionantes expuestos desde Transición Ecológica hacían imposible levantar más potencia.

Desde Endesa confirman que este pasado martes, cumpliendo los plazos previstos en las bases del concurso, mandaron al Instituto para la Transición Justa (ITJ) la configuración ajustada del proyecto.

Si originalmente contemplaba siete plantas solares (1.200 MWp) y otras siete eólicas (695 MW), ahora todo quedará reducido a tres parques solares y uno eólico.

En principio, las plantas se iban a ubicar en los términos municipales de Albalate del Arzobispo, Híjar, Samper de Calanda, Castelnou, Andorra, Calanda, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Jatiel y Alcorisa, estando por ver cuáles son las que han 'sobrevivido'.

A estos proyectos se unía un electrolizador de 15 MW que permitía gestionar los excedentes de energía renovable para la producción de hidrógeno verde, la construcción una fábrica de electrolizadores y un compensador síncrono para verter esa energía renovable con mayor calidad favoreciendo el buen funcionamiento de la red de transporte eléctrico.

El cambio tendrá una repercusión drástica en la inversión. Los más de 1.500 millones de euros previstos podrían quedar reducidos a poco más de 330 si se cumple el criterio de proporcionalidad.

La empresa asegura que continúa trabajando en el cumplimiento de los siguientes hitos marcados en el concurso de Transición Justa que se adjudicó allá por 2022.

Al proyecto le quedan aún, en todo caso, varios pasos antes de que se vean máquinas sobre el terreno. Todavía tiene que conseguir autorización administrativa previa, permiso de construcción, licencia de obra...

Los plazos del Ministerio se van cumpliendo, pero siempre en su horquilla más amplia, lo que ha terminado afectando a todos los demás y ha hecho que, por ahora, ni siquiera haya fecha para empezar a construir.

Las cifras que ya no serán

Endesa y sus 30 socios anunciaron por todo lo alto su plan de futuro en diciembre de 2022. Las cifras insuflaron optimismo a una comarca que perdió su bien más preciado en plena pandemia.

La central térmica cesó oficialmente su actividad aquel 30 de junio de 2020 con un horizonte verde que amortiguó el golpe.

El desarrollo renovable iba acompañado de un plan socioeconómico que tenía como objetivo generar empleo y valor en el entorno de la que fuera una de las centrales más grandes de España.

Eso continúa siendo así, pero con un tamaño ajustado a la nueva realidad. El objetivo era sumamente ambicioso: crear 6.300 empleos en total, la mayoría ligados a la fase de construcción, de los que más de 370 serían puestos directos vinculados al proyecto renovable.

En la práctica, esto suponía superar ampliamente los empleos directos e indirectos que generaba la central térmica.