Vox cierra filas con Abascal en Aragón con durísimas críticas a Ortega Smith y García Gallardo: "Yonki del esmoquin blanco..."

"Salir de Vox, abandonar un partido que ya no te representa o criticar alguna acción o postura es perfectamente respetable. Y si te mueve el rencor, el ego, las frustraciones y ambiciones personales insatisfechas ya es patético". Son palabras de David Arranz, uno de los diputados más veteranos de Vox en Aragón.

La crisis interna abierta por las críticas de ex altos cargos del partido como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros o Juan García-Gallardo a Santiago Abascal ha hecho que diputados y concejales hayan tomado partido.

Esto ha permitido ver durísimos mensajes contra los que hasta hace unos meses eran sus compañeros.

A David Flores, concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, le da "vergüenza ajena" ver la "autodestrucción" de una persona como Ortega Smith. "Alguien debería aconsejarle que pare ya", escribía en su perfil de X (antes Twitter).

También cargaba sin piedad contra García Gallardo. "Este jeta es un desagradecido además de un yonki del esmoquin blanco, la pajarita, la alfombra roja, las cámaras, los micros y los focos. Abascal es el líder legítimo y el elegido por las bases, ha llevado al partido a sus mejores resultados. No molestes, mamarracho", decía en sus redes sociales.

Al diputado y presidente provincial de Vox en Zaragoza Santiago Morón, lo de García Gallardo le parece directamente de "prensa rosa". "Algunos que renegaron de todo sienten añoranza del sillón", comentaba en X.

Asimismo, criticaba a los "resentidos de Vox" que vienen a darles lecciones cuando más fuertes están. "Pero claro, ellos ya no están", sentenciaba.

En unos términos similares se pronunciaba la también diputada Carmen Rouco. "Los egos, las vanidades, los resentidos, los que se creen que sin ellos nada funciona, donde mejor están es fuera pero lo que podían hacer por ellos mismos es dejar de humillarse", resaltaba.

Prácticamente todos se han alineado con Santiago Abascal, desde el portavoz autonómico, Alejandro Nolasco, a los ediles del Ayuntamiento de Zaragoza.

Nolasco, algo más alejado de las redes estos días por la negociación del futuro Gobierno, ha sido el que menos sangre ha hecho de con sus excompañeros, pero también apoyado el discurso oficial con 'retuits' y mensajes en los que, además, carga contra el "fracaso" del bipartidismo.

Desde la formación recalcan que cambios hay en todos los partidos, y que lo único que sucede es que en Vox "tienen más eco".

El mantra es que la política es un proceso de paso y de transición, una disciplina de partido que al menos hasta ahora se ha cumplido a rajatabla.

También están haciendo los últimos en llegar. Arancha Simón, una de las nuevas diputadas en las Cortes, destacaba que "Santiago Abascal lidera esta nave con el mismo compromiso con el que empezó, sin dejar espacio para los egos".

Mientras, su compañera Aroha Rochela incidía en que a medida que Vox crece, crecen los ataques. "Dejemos de lado los egos y rabietas y centrémonos en lo importante, seguir trabajando por España", exponía.

Como ella, Lorena García decía: "Llevo más de 7 años luchando contra todo lo que está destruyendo España, sin hacer ruido, paso a paso, como muchos otros compañeros, pero recordemos, que estamos de paso, en esto y en la vida misma, que el ego y la falta de humildad no son buenos consejeros. Sin reblar".

Las únicas salidas de tono a raíz de la crisis de los 'ex' de Vox han sido las del ya ex portavoz en el Consistorio zaragozano, Julio Calvo -que llegó a decir que no se afilió para que Vox fuera un Podemos de derechas-, y la de su sustituta, Marisa Gaspar, que entrará como no adscrita por no estar de acuerdo con la actual dirección nacional.

Esta última animaba a través de su perfil de Facebook a asistir a la presentación de la plataforma Atenea, promovida por Iván Espinosa de los Monteros, en Zaragoza. "No hay que perdérselo", afirmaba en referencia a la convocatoria del próximo día 24.

El pasado 15 de marzo, día de las elecciones en Castilla y León, iba más allá y aseguraba que Abascal "sabe poco de ajedrez".

"Llamar 'peones' a gente como Espinosa, Ortega o Antelo demuestra lo poco que valoró su trabajo. Espinosa siempre fue un alfil decidido, Ortega una torre inamovible y Antelo un caballo de batalla. Y no se olviden de la dama, Macarena Olona. Si se dedica a sacrificar sus piezas fuertes que SIEMPRE le defendieron...jaque mate", subrayaba.