Aragón Existe pide al fondo danés CIP que no se haga el sueco y explique su relación con Forestalia: "Estaban avisados"

Aragón Existe pide al fondo danés CIP "que no se haga el sueco" y dé explicaciones sobre su verdadera relación con Forestalia y el Clúster del Maestrazgo, el polémico proyecto que podría paralizar la Justicia tras salir a la luz la presunta trama de corrupción del empresario Fernando Samper.

A su portavoz, Tomás Guitarte, no le valen las explicaciones que el fondo dio a través de un comunicado en una revista de carácter internacional. "¿Por qué no lo hace en Aragón o en España?", se pregunta el diputado.

En su escrito, CIP asegura que son terceros que actúan de buena fe y que cuando adquirieron los permisos las declaraciones de impacto ambiental ya tenían aval oficial. También se desvincula de la gestión previa a la compra y asegura tener "tolerancia cero" a la corrupción; que si se demostrase cualquier irregularidad penal se considerarían parte implicada y que van a brindar total colaboración con las autoridades.

"Da la impresión de que no conocían nada o de que se han incorporado recientemente al proyecto, pero no es así", avanzaba Guitarte.

Según su versión, CIP sabía lo que podía pasar. En febrero de 2024 recurrieron a la embajada de Dinamarca como intermediaria para trasladar a la empresa sus dudas y críticas por lo que consideran un "ecocidio".

Además, en noviembre de 2024 se reunieron en la central de Copenhague para trasladarles el riesgo de que sucediese "todo lo que ahora está sucediendo", desde la judicialización de las autorizaciones en los contenciosos al elevado grado de incertidumbre que rodea a la tramitación.

Desde Aragón Existe recalcan que CIP no se incorpora ahora al Clúster, sino que firmó un acuerdo de asociación con Forestalia en 2020. Para su portavoz, es muy importante que el fondo dé detalles de ese acuerdo y aclare si ya entonces se produjo la compra o no.

En este sentido, subraya que si CIP encargó la gestión y desarrollo del proyecto a un tercero y este comete irregularidades o ilícitos "se podría desprender una responsabilidad civil subsidiaria" al ser propietario del parque.

"Pedimos que esa transparencia y tolerancia cero sean realmente efectivas y que se traslade el acuerdo a las autoridades judiciales que están investigando para saber quién es el propietario real del Clúster", insiste.

Para la formación, la preocupación social es tan alta que no basta con mandarlo a los juzgados. "Deben dar explicaciones, no pueden ponerse de perfil, estaban avisados", agrega.