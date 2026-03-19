Abre una nueva tienda Jysk en Calatayud (Zaragoza): ofrece descuentos de hasta el 75% en más de 2.000 productos

JYSK, la cadena danesa especializada en la venta de muebles y decoración para el hogar, ha abierto hoy las puertas de la que será la tienda número 184 en España, situada en Avda. Zaragoza 4D, en Calatayud (Zaragoza).



La apertura de la tienda, que está siendo todo un éxito, ha sorprendido a los clientes con emocionantes ofertas y novedades.

Desde hoy, y hasta el próximo 25 de marzo, JYSK Calatayud ofrece grandes descuentos de hasta un 75% en más de 2.000 artículos. Además, los clientes que realicen compras en el día de la inauguración, se llevarán también regalos exclusivos (unidades limitadas).

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda Lassa, ha realizado una visita institucional a la nueva tienda antes de la apertura de puertas al público, con el fin de conocer las instalaciones y dar una calurosa bienvenida a la cadena danesa a la ciudad.

Algunas de las ofertas

Entre los productos estrella de la nueva tienda de Calatayud destacan muebles de jardín como la silla colgante BORK rebajada en un 70% o el pedestal de plantas HUMMER con un 42% de descuento.

Otros artículos de hogar, como el cojín HAGTORN y la cesta HJALTI tienen un descuento del 75% y 65% respectivamente.

Además, todos los colchones y toppers están rebajados entre un 50 y un 75%, permitiendo a los clientes obtener grandes ahorros. Por ejemplo, el colchón de muelles KIVA (180x200 cm) tiene un descuento del 75% reduciendo su precio de 1.999€ a 500€. Asimismo, todos los muebles de interior tienen entre un 30% y un 70% de descuento.

Lo mejor del diseño danés

Desde 2009, JYSK ofrece a sus clientes en España productos para el descanso y el hogar inspirados en el diseño escandinavo, con la mejor relación calidad-precio.

"En cada una de nuestras tiendas, los clientes pueden disfrutar de una experiencia única e inspiradora mientras se sumergen en la estética nórdica que nos caracteriza. Con esta nueva tienda en Calatayud, estamos seguros de que nuestros clientes tendrán más oportunidades para descubrir la mejor relación calidad-precio de nuestros productos, y las últimas tendencias de exterior e interior que ofrece JYSK, y transformar así cualquier hogar y jardín en el espacio ideal”, afirma Carlos Haba, director de JYSK en España y Portugal.

Empresa comprometida y motor de empleo local

JYSK no solo impulsa el empleo local, sino que también se ha consolidado como un referente empresarial en expansión; la compañía ya supera los 2.000 colaboradores en España.

Además, JYSK destaca por su fuerte compromiso con la sostenibilidad, y se esfuerza por garantizar que sus productos provengan de materiales renovables o que estén reciclados de forma responsable.