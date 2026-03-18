Aragón prohíbe festejos taurinos por la Dermatosis Nodular Contagiosa: estas son las zonas afectadas

Los trabajos para erradicar la Dermatosis Nodular Contagiosa siguen avanzando. La epidemia de esta enfermedad que afecta a las reses bovinas ya se ha hecho oficial tras su publicación en el BOA el pasado viernes 13 de marzo.

Aragón ha registrado, por el momento, dos casos desde el pasado 27 de febrero cuando se notificó el primero en una finca de 130 vacas de carne ubicada en la localidad de Borrastre. Poco tiempo después otro nuevo brote fue identificado en una finca cercana a este primer foco.

Una situación que puso en jaque a toda la Comunidad, como a todo el sector agrario para evitar que se extendiera. Desde ese entonces el departamento se ha puesto a trabajar junto a las asociaciones agrarias para frenar posibles contagios.

Una última medida que se ha conocido es la prohibición por precaución de los festejos taurinos en determinadas zonas. El departamento de Agricultura sostiene que se trata de medidas "exclusivamente sanitarias", derivadas de los focos de Dermatosis Nodular Contagiosas detectados.

"Todas las actuaciones buscan proteger la cabaña bovina aragonesa, incluidas las ganaderías de reses bravas", indican desde la consejería de Javier Rincón.

Aunque Aragón no está sumida aún en época festiva con sus habituales eventos como encierros por las calles de los municipios o actividades en plazas de toros, algunos municipios son la excepción a la regla.

Villamayor de Gállego fue objeto de esta medida este pasado fin de semana en el que se vio obligado a celebrar su fiestas en honor a San Gregorio sin ningún tipo de evento taurino, cancelando así los cuatro programados para el viernes 13 y sábado 14.

"Nos avisaron a partir de la empresa que lleva los festejos taurinos entorno a las dos y media de la tarde del viernes de que a causa de la Dermatosis no se iban a poder celebrar", cuenta a este diario José Luis Montero, alcalde de Villamayor de Gállego.

El edil comenta que por esta misma razón la zona de las reses estaba preparada siguiendo la normativa vigente para que estuviera limpia.

Esta prohibición de última hora obligó a trastocar los planes que desde la Comisión de fiestas del municipio tenían planeadas ya que el viernes por la noche a las 00.01 se iba a celebrar un encierro con vaca embolada. El sábado tenían programados tres encierros entre las 11.00 hasta las 16.30.

Ante esto, la reacción de la Comisión fue ágil y propusieron eventos alternativos como actividades para niños o batucadas. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de mensajes en contra de esta decisión, tildando a la administración de "sinvergüenzas" o culpando al consistorio de no "querer" celebrarlas.

Por su parte, Montero sostiene que una vez del "shock" inicial desde los vecinos entendieron que se hacía "por una fuerza mayor". Por lo que entre sus planes está que estos eventos taurinos puedan llevarse a cabo.

Zonas con restricciones este fin de semana

Por el momento, para este próximo fin de semana aclaran que no habrá ningún problema en la celebración de festejos taurinos en ninguna localidad ni de la provincia de Teruel ni en parte de la provincia de Zaragoza. En el caso de celebrarse deberán seguir las medidas preventivas y de transmisión de enfermedades para la higiene animal y de los corrales.

Dentro de la provincia central de la Comunidad, la zona de restricción afecta a las Cinco Villas ya que está dentro del radio de vacunación preventiva.

La consejería señala que es "plenamente consciente de la importancia económica, social y cultural que tienen los festejos taurinos tradicionales y las corridas de toros en toda de la Comunidad".

Por ello, las restricciones se irán "flexibilizando" conforme la situación epidemiológica continúe mejorando. Al igual subrayan que la enfermedad está catalogada como categoría A por la Unión Europea, y que un solo contagio obliga al sacrificio de todas las reses de la explotación.

Buen ritmo de vacunación

El plan de vacunación por parte del Gobierno de Aragón sigue en marcha y a buen ritmo desde que comenzó hace dos semanas. Por el momento, las reses de Graus, Castejón de Sos, Tamarite de Litera y Boltaña están al 100% vacunadas. Mientras que en Sabiñánigo se habla del 99% y de Jaca del 98%.

Además, en las oficinas comarcales de Huesca, Barbastro y Ayerbe la campaña continúa a buen ritmo y está previsto que la vacunación finalice a lo largo de la próxima semana.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ampliación de la vacunación frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) a todas las explotaciones ganaderas de la provincia de Huesca.

No solo ellas sino también las explotaciones situadas en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) de Sos del Rey Católico, Ejea de los Caballeros y Tauste, en la provincia de Zaragoza. Esto supondría la inmunización de un total de 171.951 cabezas de ganado, además de las ya incluidas en las fases anteriores.

De ser aceptada la solicitud y junto a las zonas ya vacunadas, el número de cabezas inmunizadas superaría las 318.000, más del 70% del total de la cabaña bovina de la Comunidad.