Vox fija la inmigración y la energía como prioridades para formar Gobierno en Aragón: "El puzle empieza a encajar"

Ni PP ni Vox querían fijar las elecciones en Castilla y León como un punto de inflexión para sus negociaciones en Aragón, pero lo cierto es que la resaca electoral se ha traducido en un espaldarazo para que ambas formaciones aceleren las conversaciones para formar un nuevo Gobierno.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, fue el encargado de apretar el acelerador con siete palabras, por si a alguien le quedaba alguna duda: “Vamos a gobernar en las tres regiones”.

El omnipresente líder voxista tenía claro el mensaje que lanzar una vez que la triple cita con las urnas en Extremadura, Aragón y Castilla y León concluyó con un mismo escenario, en el que el PP necesita sí o sí los votos de Vox para mantenerse en el poder.

Desde la jornada electoral, Vox se había mantenido en una ambigüedad total, incluso dejando en bandeja al PP la Presidencia de las Cortes. Ahora, con “el jefe” Abascal marcando el camino, en la formación se sienten más optimistas con la formación de gobiernos.

“Las piezas del puzle comienzan a encajar”, dicen fuentes del partido, conscientes de que el 3 de mayo, fecha límite para no ir a una repetición electoral, está cada vez más cerca.

Porque, además, el mandato de Abascal tampoco da lugar a la interpretación. Vox quiere gobernar desde dentro, nada de marcar las pautas ni controlar desde fuera. Nunca hasta ahora había sido tan claro.

Sin hablar de áreas, pero con prioridades

Con la intención de entrar en los gobiernos ya clara, la duda radica en qué áreas y consejerías querrá gestionar Vox.

Ni PP ni Vox quieren aventurarse a hablar de nombres y cargos, si bien el propio Jorge Azcón ha dejado caer en varias ocasiones si los de Abascal estarían dispuestos a gestionar áreas complejas (y exigentes) como Sanidad.

No es baladí este asunto, ya que una consejería del calado de Sanidad supondría un desgaste evidente para Vox.

Pero desde Vox, a estas alturas, no quieren ni oír hablar de cargos, y se centran en cerrar una lista de medidas y actuaciones concretas, con plazos y límites bien definidos, y no contemplan tratar las consejerías hasta que no esté perfectamente limada.

En cualquier caso, los de Abascal sí tienen claro cuál va a ser su camino, un “cambio de rumbo”, sobre todo, en las políticas migratorias y la gestión de la energía, junto a otras proclamas lanzadas en campaña como las bajadas de impuestos o la prioridad para españoles en el reparto de ayudas.

Mientras, el PP afronta la decisiva recta final de la negociación sin líneas rojas. Ninguna consejería está vetada para los 14 diputados voxistas, aunque parece difícil que los populares quieran ceder áreas clave como Hacienda.

El razonamiento no puede ser más 'básico'. Si Pedro Sánchez ha cedido ante los independentistas con la amnistía o la nueva financiación autonómica, ¿por qué va a suponer una 'simple' consejería un obstáculo para la formación de Gobierno?

Esta letra pequeña, hasta ahora fuera de la negociación, según fuentes cercanas, es la que se empezará a tratar a partir de ahora.

Lo previsible es que esos encuentros se produzcan ya esta semana, sin tiempo que perder, como decía el propio Abascal. La fecha 'psicológica' sigue siendo el 23 de abril, Día de Aragón.

Sin un acuerdo para entonces, la celebración quedaría totalmente descafeinada, pero ninguna de las partes se atreve a poner la mano en el fuego, no vaya a ser que unos u otros terminen quemándose.

Que Vox priorice la energía no es casual. El 'caso Forestalia' se perfila como uno de los grandes focos de atención de la próxima legislatura, y no hay que olvidar que los de Abascal han tenido la 'Ley del paisaje' como reivindicación desde hace años.

Cuando la tenían lista, su salida de los gobiernos hizo que quedara en el cajón, pero esta 'reconciliación' entre PP y Vox podría volver a poner de actualidad todas aquellas cuestiones que quedaron pendientes la legislatura pasada.