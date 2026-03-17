Consternación en Barbastro por el fallecimiento de su vecina, María Paloma: "Nunca te esperas que pase algo así"

Barranco de las Palomeras donde ha sido encontrado el cuerpo de María Paloma E. E.

El 17 de enero de 2026 una alerta de SOS Desaparecidos daba parte de la alerta de desaparición de María Paloma B. Una mujer de 53 años, vecina de Barbastro, de la que no se tenía noticias de su paradero.

Escasas 24 horas después, el 18 de enero, unos senderistas encontraban un cuerpo en las inmediaciones del Barranco de la Palomera, en Colungo. Un montículo montañoso que está a 25 kilómetros de Barbastro, lugar donde vivía María Paloma B.

Mientras este hallazgo se daba, el aviso de la desaparición de la mujer barbastrense en SOS Desaparecidos se mantenía activo. Incluso les llegó la noticia de que una persona había perdido la vida en ese enclave pero sin conocer detalles.

"Hace un mes estuvimos en Colungo y nos enteramos de que una chica había perdido la vida, pero no sabíamos quién era. Nos pareció raro", reconoce Fernando Torres, alcalde de Barbastro.

Una pregunta de quién era esta persona que corría a la vez que se divulgaba por el municipio la desaparición de su vecina María Paloma B.

Según cuenta Torres, hace un par de semanas que le llegó a él la notificación de aviso, lo que le puso en alerta. "Fue corriendo un poco por redes sociales y una desaparición de un vecino siempre impacta mucho", indica.

El conocimiento del aviso en el que se señalaba la fecha de la desaparición, así como las características de María Paloma B., en la que describían a la mujer con 1,80 metros de estatura, complexión delgada, pelo castaño y largo, y ojos verdes, corrió como la pólvora.

Torres no dudó en comunicarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Lo trasladé a la Policía Local por ver si sabían algo, pero no conocían de ningún tipo de reclamación familiar ni nada", cuenta.

Hasta este mismo fin de semana, que las cosas cambiaron cuando se dieron cuenta que el aviso había sido desactivado a manos de SOS Desaparecidos. Un pensamiento que corrió por su mente es que "a lo mejor había aparecido con vida".

Más lejos de la realidad, este mismo viernes la Guardia Civil detuvo a dos posibles implicados en los hechos, entre ellos, el marido de la víctima y a la pareja de la misma, de 63 años. Este último se decretó su ingreso en prisión dejando en libertad a su marido.

Ante lo sucedido, el edil del municipio dice encontrarse "consternado" ante la noticia de que una vecina de su municipio haya terminado en este trágico desenlace.

"No es nada habitual que pasen estas cosas y la verdad, sí que ha creado una gran consternación en la ciudad, porque desapareció y aparecen estas circunstancias", declara.

Un sentimiento que corre por las calles y establecimientos de Barbastro. Preguntados por este diario, muchos son los que declaran que están "sorprendidos" y "consternados" por los hechos. Otros mismos se enteran a preguntas del periódico.

El Ayuntamiento de Barbastro se mantiene cauto y con respeto a los familiares de la víctima. Por lo que esperan que se levante el secreto de sumario y se conozcan más hechos de lo ocurrido. Igualmente, van a mantener un minuto de silencio a las 12.00 en la plaza de la Constitución.

Investigación

De la investigación del cuerpo sin vida de María Paloma se hizo cargo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial. En un inicio, la Guardia Civil apuntó a un posible suicidio. Sin embargo, las pesquisas halladas y la investigación les llevó a determinar que se trataba de un homicidio doloso.

Del caso se hizo cargo el Juzgado número 2 de Barbastro en el que este lunes ha pasado a disposición judicial a tres personas en calidad de investigados, dos de ellos detenidos, para prestar declaración por su presunta implicación en los hechos. Asimismo, tres testigos también han sido llamados a declarar.

De esta forma, la jueza ha decidido el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para Juan Julián S.S. de 63 años, mientras que su marido ha quedado en libertad.

En el mismo auto decreta para este investigado una orden de alejamiento prohibiéndole acercarse a José B. B., tío de la víctima, a menos de 200 metros y comunicarse con él por cualquier medio “debido a la situación de especial vulnerabilidad de éste y a los indicios existentes de un posible aprovechamiento patrimonial por parte del investigado”.

La investigación ha desvelado movimientos bancarios realizados por el investigado desde las cuentas de la víctima y de las de un tío de ella hacia las cuentas de Juan Julián. Las investigaciones realizadas desvelaron indicios de un posible vaciado y desvío de fondos en beneficio del investigado.

Tras determinarse que es un caso de violencia de género, la investigación del caso deberá pasarse al Juzgado número 1. Confirmado así que se trata de un caso de violencia de género, lo que eleva a 13 las víctimas en España este 2026, la primera en Aragón.

El fallecimiento a manos de su pareja de María Paloma B. le separan solo cinco meses del ocurrido en Zaragoza. Eugenia Mercedes falleció el pasado 4 de noviembre de 2025 a manos de su pareja Abel en el barrio de San José.

A pesar de los intentos de los sanitarios de salvar la vida de Eugenia, las heridas provocadas por arma blanca propiciaron el fallecimiento de esta mujer de 49 años de origen nicaragüense. Su pareja intentó quitarse la vida al ingerir un producto tóxico.