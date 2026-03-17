Azcón acelera las negociaciones con Vox tras las elecciones en Castilla y León: "Es el momento de llegar a un acuerdo"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, quiere cerrar “cuanto antes” el acuerdo con Vox para formar un nuevo Gobierno y que la Comunidad vuelva a ponerse en marcha en las próximas semanas.

Para el barón popular, una vez que se ha superado el triplete de citas electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, ha llegado la hora de avanzar en las conversaciones y cerrar un posible acuerdo que ponga en marcha la legislatura.

“Una vez que el periodo electoral ya ha sido superado, ha llegado el momento de que lleguemos a un acuerdo, de que intensifiquemos esas negociaciones que se iniciaron hace ya unas cuantas semanas, y que puedan fructificar en lo que han querido los aragoneses”, ha apuntado este martes el propio Azcón.

A su juicio, eso que han querido los aragoneses es un Gobierno del PP en el que Vox “todavía no nos han comunicado cuál es el papel que quiere jugar”, ha subrayado Azcón, pese a que desde sus exsocios se entienden las palabras de Abascal como un mensaje claro de que van a entrar en los gobiernos.

En cualquier caso, el presidente en funciones vuelve a apelar a la discreción para avanzar en las negociaciones.

“Para que fructifiquen las posiciones que cada uno de los partidos tienen, es bueno que no se vayan comentando día a día. Eso no ayuda a llegar a un acuerdo, eso dificulta el que haya un acuerdo. Lo adulto, lo razonable, y lo sensato es que negociemos con discreción”, ha afirmado.

Respecto a los plazos, Azcón no ha querido entrar en valoraciones sobre posibles fechas límite o plazos, con margen todavía hasta el 3 de mayo, pero con la celebración de San Jorge el 23 de abril como un posible margen psicológico.

“Lo importante es que haya un buen acuerdo. Es mejor que sea antes que después, pero lo importante es que sea un buen acuerdo para los aragoneses. Llevamos ya semanas trabajando para que ese acuerdo pueda fructificar y ahora tenemos que intensificar esas negociaciones. Sinceramente, creo que el tiempo es importante, pero lo más importante es el contenido”, ha aseverado.