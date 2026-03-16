Ya es oficial: las familias aragonesas podrán solicitar plaza escolar para el próximo curso del 16 al 22 de abril

Las familias aragonesas podrán pedir plaza escolar para el próximo curso 2026-2027 entre el 16 y el 22 de abril, ambos incluidos. Como en años anteriores, la solicitud deberá realizarse a través de la web educa.aragon.es/admision, donde podrán consultarse las vacantes, toda la documentación y normativa correspondiente, y se podrá hacer un seguimiento diario de solicitudes.

Según ha explicado el director general de Planificación, Luis Mallada, de acuerdo a los datos del padrón, este curso 8.669 niños tendrán que solicitar plaza para primero de infantil en toda la Comunidad. Son 316 menos que el curso anterior. Por provincias, se prevé que se inscribirán 6.409 en Zaragoza, 1.400 en Huesca y 860 en Teruel.

Se mantienen los baremos

Como en los dos últimos años, en esta ocasión se mantienen los baremos. En el curso 2024/2025 se introdujo el espacio único de escolarización en todos los municipios de Aragón y en las tres capitales de provincia se tuvo en cuenta, además, la proximidad lineal con anillos de proximidad (de 1 km y 4 en Zaragoza, y de un kilómetro en Teruel y un kilómetro con áreas de influencia en Huesca dadas las circunstancias especiales de la ciudad).

El curso pasado se dio un paso más al equiparar el domicilio laboral y familiar, con prevalencia de este último en caso de empate para favorecer la socialización del alumnado en su entorno más cercano.

Vistos los resultados cosechados, en esta ocasión tampoco se han introducido modificaciones en los baremos. Lo que más continuará puntuando será la existencia de hermanos matriculados en el centro (15 puntos), junto a la proximidad ya explicada anteriormente en el espacio único de escolarización (10 puntos por domicilio familiar en el mismo municipio y 10 por lugar de trabajo en el mismo municipio), y en las capitales (14 en el caso de domicilio familiar y laboral y en primer anillo de proximidad) 13 por domicilio familiar y laboral y segundo anillo o área de influencia en Huesca).

Mallada ha dirigido un mensaje de tranquilidad a todas las familias implicadas, ha defendido la “sólida planificación” realizada en este sentido por el Departamento, y ha recordado que “todos los niños tienen garantizada una plaza escolar”.

Escuelas infantiles

Para este curso, y con el ánimo de seguir mejorando, sí se han introducido novedades en la adscripción de las escuelas infantiles de la DGA y en el fuera de plazo, con el objetivo de agilizarlo. El director general ha explicado que, por una parte, se ha ampliado la adscripción de las escuelas infantiles rurales de la DGA a todos los colegios públicos de sus respectivas localidades.

Y por otra, se ha adelantado –para aquellas familias que así lo deseen- la matriculación del alumnado de 3 años procedente de estas escuelas en sus centros de adscripción. En torno a un 20% de las familias han optado por esta opción y formalizarán su plaza del 19 al 24 de este mes.

De esta forma, la oferta de plazas escolares con las que se saldrán estos colegios se ajustará a la realidad, evitando las distorsiones que provocó el año pasado la reserva de oficio de plazas para todos. El director general ha defendido este procedimiento y ha negado cualquier tipo de discriminación con respecto a otros alumnos, ya que estos niños ya pasaron el proceso de admisión en su día para acceder al sistema educativo aragonés.

IA para agilizar las adscripciones fuera de plazo

Respecto al fuera de plazo, Mallada ha avanzado que en mayo se pondrá en marcha una nueva aplicación, que utiliza Inteligencia Artificial y que se ha estado probando en los últimos seis meses, para agilizar la solicitud de plazas y dar mayor certidumbre a las familias.

Va a permitir consultar vacantes en tiempo real, adjuntar la documentación y validarla automáticamente, realizar el seguimiento completo de la misma y formalizar la matrícula desde la misma herramienta, sin tener que desplazarse a los servicios provinciales o a los centros educativos.

En resumen, va a facilitar “un proceso más transparente, más eficaz y más rápido”, porque las familias van a conocer el centro adjudicado y de matrícula para sus hijos mucho antes.

Calendario

Respecto al calendario del proceso ordinario, tras la presentación de solicitudes, que se cerrará a las 14.00 horas del día 22, serán los centros quienes baremarán las solicitudes. Las listas baremadas se harán públicas el 4 de mayo; el sorteo público para dirimir los empates se celebrará el 8 de mayo, las listas provisionales se publicarán el día 11 y las definitivas, el 15.

De esta forma, el periodo de matriculación para infantil y primero de primaria y educación especial se alargará del 26 de mayo hasta el 1 de junio. De segundo a sexto de primaria y ESO, el plazo irá del 19 de junio al 25.

Si bien este año no hay apenas novedades en el proceso, Educación habilitará el teléfono 876 03 67 64 para resolver dudas y ayudar a las familias. Estará operativo del 14 al 22 de abril. También habrá oficinas de atención presencial en la Dirección General de Planificación, en los Servicios Provinciales de Educación y en varios centros educativos de Zaragoza, como el CPI Espartidero, y los CEIP Calixto Ariño y Camón Aznar.