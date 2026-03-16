Confirmado por el Gobierno de Aragón: esto es lo que cobra un profesor de Primaria y de Secundaria

El Gobierno de Aragón defiende que se ven en la "obligación de desmentir" la situación de los profesores en la comunidad como la retrata el sindicato CCOO en su reciente informe 'Seguimos siendo el peor profesorado tratado de España'. En él, señalaban que los docentes eran los peores pagados a nivel nacional.

Unos datos que desde el sindicato defendieron que se hicieron en base a un promedio del salario de 0 a 4 sexenios. De esta forma posicionaban que los maestros de Primaria cobraban al mes una media de 2.942 euros, 184,12 euros menos que la media en España.

Una situación que se repite en los profesores de secundaria que perciben 3.322 euros, 192 euros menos que la media nacional, según CCOO.

Unos datos que desde el departamento de Educación ven "carentes de base legal". Por ello, desde el Gobierno de Aragón han hecho públicos datos que están extraídos de fuentes oficiales, de acuerdo a sueldo base, complemento de destino y complemento específico.

Cuánto cobran, según la DGA

En el caso de los maestros de Educación Primaria el salario se cifra en 2.581,86 euros. El sueldo base que comparten todas las autonomías es de 1199,52 euros, con complemento de destino de 592,11 y complemento específico de 740,23. Así tiene un extra de tutoría de 50 euros.

De esta forma, en el ranking de Comunidades Autónomas se sitúa Aragón en el puesto 11 de 18. Le separan de Ceuta y Melilla que son los que más cobran, según este desglose, 469,55 euros.

Por su parte, los profesores de Secundaria se posicionan en el puesto 13 de 18. El sueldo se sitúa en 2.922,6 euros con sueldo base de 1.387,24. A esto hay que añadir complemento de destino de 729,14 y específico de 756,22. Al igual que los maestros tienen un suplemento de 50 euros por tutorías.

Subida salarial

Estos datos señalan que se han extraído analizando las tablas retributivas de las Comunidades Autónomas. Del mismo modo, defienden que desde el Gobierno de Aragón se está paliando la situación ya que en los dos cursos se va a invertir un 2,5% en el incremento de los sueldos, lo que supondrá para las arcas aragonesas de 18 millones de euros para cada año.

Así, recuerdan que el acuerdo impulsado por Educación supone en Primaria un incremento de casi 105 euros mensuales, tras años de ser los docentes peor pagados de España por la inacción de anteriores administraciones educativas, y en Secundaria de casi 118.

Junto a este incremento general en sueldo, el departamento de Educación sostiene que ha aumentado un 7% la retribución a los equipos directivos y se ha reconocido por primera vez la función tutorial a más de 8.000 docentes.

"Entendemos que con esta situación se palia el déficit que iban arrastrando en los últimos años", ha indicado el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello.

En tanto a la temporalidad también se ha referido. El informe de CCOO ponía también a Aragón en la cola de la interinidad en el que 4 de cada 10 carece de estabilidad laboral.

"Cuando hablan de la precariedad como norma, desde el Gobierno de Aragón solamente hemos hecho que mejorar las condiciones laborales de los docentes y reducir las tasas de interinidad como haciendo amplias ofertas de empleo público, como ofertando plazas para el concurso de traslados como hasta ahora nunca se habían ofertado", ha manifestado Cabello.

Por todo ello, desde el departamento de Educación ha invitado al sindicato CCOO a que se una a las mesas de negociación como el resto de los grupos sindicales que han firmado por los acuerdos establecidos para las mejoras de las condiciones laborales.