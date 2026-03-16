Azcón celebra la "victoria incontestable" de Mañueco en Castilla y León y el PSOE teme "el precio a pagar" con Vox

Las elecciones de Castilla y León no han dejado indiferente a nadie en Aragón, que observaba esta fecha como uno de los días clave en su calendario para formar un nuevo Gobierno. Pasado este 15 de marzo, todos esperan que la maquinaria de PP y Vox se ponga en marcha definitivamente para no apurar los plazos y poder tener la investidura de Azcón antes del 3 de mayo.

El propio Azcón, que este lunes participará en la Junta Directiva Nacional del PP en Génova, fue uno de los primeros en valorar, a través de redes sociales, el triunfo de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones autonómicas.

“Los castellanos y leoneses han hablado alto y claro en las urnas. ¡Enhorabuena por esta victoria incontestable! Castilla y León va a seguir gobernada por el mejor presidente posible”, ha subrayado Azcón en su cuenta de X (antes Twitter).

Unas felicitaciones que hacía extensivas la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que tomaba el resultado como un “reconocimiento al trabajo bien hecho, a la valentía y a la responsabilidad” durante estos años al frente de Castilla y León.

Mientras, la líder socialista en Aragón, Pilar Alegría, daba la enhorabuena a su compañero de partido, Carlos Martínez, que consiguió frenar la caída del PSOE en Extremadura y Aragón.

“Enhorabuena, Carlos Martínez, y a todos los compañeros y compañeras del PSOE de Castilla y León. Vuestro trabajo y compromiso marcan el camino. A seguir, Carlos”, escribió la exministra.

A su vez, desde el PSOE temen cuál será el “precio a pagar” ante un futuro gobierno de PP y Vox tanto en Castilla y León como en Extremadura y Aragón, y se muestran convencidos de que están “preparados” para “ganar el partido de vuelta”.

“Los resultados en Castilla y León demuestran que la estrategia de adelantos electorales no le han salido bien al PP. Utilizaron las comunidades en una huida hacia adelante de Feijóo y hoy están más atados que nunca a las exigencias de la ultraderecha. Una estrategia errónea especialmente para Azcón que es el único barón del PP que pierde escaños”, apuntan desde el PSOE.

Desde Vox, que mejoró sus resultados pero solo ganó un escaño, creen que estas elecciones “certifican” que “la ola del sentido común es imparable”.

“Estamos ante el mejor resultado electoral de Vox en toda la historia. No vamos a defraudar a nuestros votantes. Haremos valer nuestra fuerza para aplicar nuestras políticas en Castilla y León, Aragón, Extremadura y en toda España. Mientras el bipartidismo piensa en los sillones y los puestos, Vox se preocupa de aplicar las políticas de sentido común que benefician a todos los españoles”, remarca su portavoz en Aragón, Alejandro Nolasco.