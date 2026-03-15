PP y Vox abren una nueva etapa de la negociación en Aragón sin el ruido de la campaña y con el 23 de abril como objetivo

PP y Vox abren este lunes una nueva etapa en la negociación por el futuro Gobierno de Aragón. Ya sin el ruido de la campaña en Castilla y León, los exsocios acelerarán los contactos con el objetivo de llegar al 23 de abril con un Ejecutivo en firme.

La ley les da hasta el 3 de mayo, pero "por sentido de institucionalidad", las partes intentarán ir al día grande de Aragón con los deberes hechos.

Tras semanas de "conversaciones" ahora toca sentarse y poner sobre la mesa posibles acuerdos y puntos a tratar. La principal duda es si los de Abascal volverán al Gobierno -del que se salieron por su rechazo a la inmigración ilegal- o si apoyarán a Jorge Azcón desde fuera.

Hasta ahora, la cascada de elecciones diseñada por el PP de Alberto Núñez Feijóo para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez había jugado en contra de populares y voxistas.

Ni unos ni otros reconocen que las negociaciones de Aragón y Extremadura han estado condicionadas por las elecciones a la Junta de Castilla y León, pero es un hecho.

Lo que sí admiten desde los dos partidos es que tener a sus líderes nacionales todo el día 'a la gresca' "no ha ayudado al entendimiento".

Esto cambiará a partir de hoy. Los exsocios lo tendrán ahora más fácil para conversar "sin ruido" y "a fuego lento" como pedía Azcón, aunque no se prevé un acuerdo inminente. Tanto es así que el 'guiso' podría tardar aún semanas en estar en su punto

¿Llegarán entonces al Día de Aragón? Desde de Vox aseguran que, por su parte, la intención es despejar la equis cuanto antes. "Si puede ser antes del 23 de abril, mejor. Para eso, el PP se tiene que salir de su baldosa", dicen desde el partido.

Esa baldosa a la que hacen referencia es la misma a la que aludía el ahora consejero de Hacienda en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, durante la negociación del fallido presupuesto de 2026.

El PP insistía entonces en que no iba a hacer nada ilegal, y desde Vox le invitaban a firmar el mismo acuerdo que en Valencia, con compromisos contra la propia inmigración ilegal y la limpieza de los cauces.

Habrá que ver hasta qué punto entran esas reivindicaciones en el futuro acuerdo de investidura y qué protagonismo adquieren otras como la ordenación del paisaje que tanto ha pedido Vox, una cuestión que adquiere una mayor relevancia tras el estallido del 'caso Forestalia'.

Plazos y garantías

Lo que tienen claro en las filas de Santiago Abascal es que no van a cometer los mismos errores que en 2023. ¿Y en qué se traduce eso? En que pedirán plazos concretos y garantías de que los acuerdos se van a cumplir.

Si entran en el Gobierno, las consejerías de Interior, Medio Ambiente, Bienestar Social y Agricultura son las que mejor les permitirían desarrollar su programa electoral, pero teniendo en cuenta el escenario electoral, con unas generales que ya asuman en el horizonte, no es descartable que Vox quiera mantenerse fuera de los gobiernos para no desgastarse y arañar votos al PP.

No en vano, es así como ha conseguido multiplicar en tiempo récord su representación tanto en Extremadura, donde sigue sin haber un acuerdo para investir a María Guardiola, como en Aragón.

Las partes exhibieron una renovada sintonía en el Ayuntamiento de Zaragoza al desbloquear las cuentas de 2026, pero en la elección de la Mesa de las Cortes rompieron todas las quinielas, que apuntaban a una cesión que hubiera puesto a Santiago Morón o Carmen Rouco en el puesto que ahora ocupa la popular María Navarro.

La ronda de contactos con los seis partidos con representación en el Parlamento autonómico han estado marcadas por la institucionalidad y el respeto. A Alejandro Nolasco se le vio "muy tranquilo" y con Pilar Alegría también hubo buenas formas a pesar de su 'no' rotundo a Jorge Azcón y su negativa a abstenerse, compartida por el resto de formaciones.

Una vez escuchadas todas tocará convocar la Mesa de las Cortes y proponer candidato. Esto sucederá, previsiblemente, este miércoles, y a partir de entonces, empezarán a correr los plazos.

¿Y si no hay Gobierno el 23 de abril?

PP y Vox tienen por delate un mes, del 15 de marzo a aproximadamente el 15 de abril, para llegar a un acuerdo. Las partes creen que hay "tiempo suficiente", pero a estas alturas no se puede descartar nada.

Por parte del PP, y a la espera de lo que suceda hoy en Castilla y León, todo apunta a que las negociaciones las seguirá encabezando el propio Jorge Azcón, mientras que en el caso de Vox, el peso se repartirá entre la dirección nacional, que llevará la batuta, y Alejandro Nolasco.

Si no hubiera investidura antes del Día de Aragón, la celebración quedaría totalmente descafeinada. El Ejecutivo podría conceder las distinciones ya anunciadas a Jorge García-Dihinx y Natalia Román, fallecidos en un alud, Fernando Esteso y Carmelo Artiaga, pero poco más.

Con el calendario en la mano, la semana del 13 al 19 de abril podría ser clave. Con Vox crecido tras los resultados del 8-F no se descarta que Azcón tenga que someterse a una primera investidura fallida como le sucedió a María Guardiola, pero desde el PP aseguran que van a seguir trabajando para evitar esa imagen y poder llegar al acuerdo "global" del que vienen hablando en las últimas semanas.