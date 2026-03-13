Fran, profesor en Novallas (Zaragoza): "Me separan solo 2 kilómetros de Navarra y cobrar 2.000 euros más al año"

Escasos dos kilómetros pueden marcar la diferencia en el salario de un profesor de carrera. Así lo señala el último informe de CCOO 'Seguimos siendo el profesorado peor tratado de España'.

Una realidad que sale de las cuentas y lo manifiesta Fran Pardo que vive en primera mano la diferencia salarial desde Novallas, uno de los puntos más limítrofes de Aragón con Soria, Navarra o La Rioja.

Este maestro imparte clase en el CRA Bécquer en Novallas y, como él mismo manifiesta, le separan dos kilómetros de Monteagudo, que ya es Navarra, lo que supone "casi 2.000 euros al año de diferencia". Una situación que se repite a escasos 19 kilómetros hasta el CRA Los Llanos de Valverde.

Unas cifras que evidencian en el informe que señala que un maestro cobra de media 184 euros menos al mes que la media española, lo que supone 2.576 euros al año.

Unas diferencias laborales que también muestran diferencias en otros aspectos como las horas lectivas. En Aragón se sitúan en 24 horas y en Navarra en 23, por ejemplo.

"A veces hay que escoger y pensar qué hago estando una comunidad tan cerca de la otra porque al final la vida sube, pero, desgraciadamente, los sueldos no", denuncia Fran.

En concreto Pardo lleva dos años ejerciendo en Novallas. Sin embargo, ha sufrido otros aspectos de la profesión como los largos recorridos tras aprobar su plaza y conseguir destino en Ariza. Esto supuso recorrer 220 kilómetros al día de ida y vuelta hasta Tarazona.

Ante esta situación que dificultaba la conciliación y suponía "desplazamientos largos" de más de una hora aplicó al concurso de traslado en el que se le adjudicó Novallas, colegio público que ya conocía con anterioridad gracias a sus prácticas.

Si bien reconoce que la vinculación con el municipio y su forma de trabajo en el CRA le hicieron decidirse por él, "si no hubiera sido por eso seguramente me hubiera planteado seleccionar muchas más zonas de Navarra porque estás más cerca".

Una realidad que conoce de cerca ya que tiene compañeros que ante la situación de itineridad que viven en Aragón deciden opositar en Navarra y desplazarse a Tudela.

"Son muchos los que viven en Tarazona y deciden irse a la comunidad vecina", admite. Según el informe entre ambos puntos les separa 144,09 euros al mes de diferencia.

Diversidad en el mundo rural

El informe elaborado también detalla el aumento de la diversidad dentro de las aulas lo que supone una carga superior para el docente. En el mundo rural esto se acrecenta.

Ejemplo de ello es el CRA Bécquer que acoge a los alumnos procedentes de San Martín del Moncayo, Novallas y Malón. La casuística de este centro educativo hace que los cursos se unan en una misma aula.

Este centro acoge 1º y 2º de Infantil en una clase, 3º por otro lado. Lo mismo ocurre en Educación Primaria, que es un aula por ciclo. Pardo es el tutor de 5º y 6º de Primaria y habla de una gran diversidad y lo que eso supone.

"Hay que prepararse las clases para tanto al alumnado de quinto como al de sexto. Intentas que las cosas sean iguales y al final requiere mucho tiempo", señala. La dificultad radica sobre todo en este ciclo de cara a los más mayores, ya que "quieres que estén lo máximo preparados para el Instituto".