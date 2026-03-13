Aragón Existe propone seguir el modelo de la ‘comisión Koldo’ para investigar la trama de Forestalia en las Cortes

El portavoz de Aragón Existe, Tomás Guitarte, en las Cortes de Aragón. E. E.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha exigido este viernes una comisión de investigación “abierta” sobre la trama de Forestalia que “no se parezca en nada” a la de hace dos años.

El diputado cree que reabrirla sí tiene sentido, ya que “no es lo mismo la Justicia que una comisión de investigación”. “Son dos caminos paralelos. Los juzgados en modo alguno pueden determinar cuál ha de ser la política de la implantación de renovables en la Comunidad. Eso corresponde a las Cortes”, subrayaba.

La comisión de 2024, ha dicho Guitarte, estuvo “coaccionada y coartada” por los partidos mayoritarios. En su opinión, PP, PSOE y PAR “no querían que aquello fuese muy trascendente” y Podemos y CHA tampoco se implicaron a fondo.

“No fue nada abierta, ni siquiera para los medios de comunicación. Queremos que se permitan interrogatorios directos entre los comparecientes y los diputados de la comisión como ocurre en el Congreso o el Senado”, decía Guitarte.

También ha aludido al último informe de la Cámara de Cuentas sobre el Inaga, en el que se pone “negro sobre blanco” muchísimos aspectos que, a su juicio, se tendrían que analizar.

Desde Aragón Existe no se entiende que la implantación de renovables haya quedado en manos de grandes grupos y fondos de inversión, lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, en países como Alemania.

Su portavoz ha cargado duramente contra CHA, a quien ha pedido explicaciones sobre lo que hizo y no hizo durante sus años en el Gobierno de Aragón y sobre por qué algunos de sus cargos “pasaron de estar al servicio del Gobierno de Aragón a estar al servicio de Forestalia”.

“Aquí, en las Cortes, aspiramos a hacer una política seria y no solo tiktoks”, ha dicho en una clara alusión a Jorge Pueyo.

Asimismo, ha exigido explicaciones claras al actual Ministerio para la Transición Ecológica y a la exministra Teresa Ribera y ha instado a las administraciones implicadas a personarse en la causa.