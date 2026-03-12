La Guardia Civil se llevó documentación y un iPhone último modelo en el registro de la casa del dueño de Forestalia

Los agentes de la Ucoma se llevaron numerosos ordenadores, cuadernos y apuntes en sus registros del pasado 3 de marzo de las sedes de Forestalia y sus sociedades vinculadas. Entre los artículos intervenidos se encuentra un móvil de Fernando Samper, el dueño de la empresa de renovables y el eje central de toda la trama.

Uno de los registros fue a la vivienda de Fernando Samper, siendo detenido en torno a las 10.00 horas como presunto autor de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Samper se acogió a su derecho a no declarar, y pidió la asistencia del abogado Francisco Berenguer.

En el registro, según ha podido saber EL ESPAÑOL, los agentes se llevaron un conjunto de documentos del despacho de Samper, que contenían un organigrama salarial de la empresa Forestalia, y un contrato privado entre el dueño de la compañía y Ana Cristina Fraile.

Documentación incautada en el registro del domicilio de Samper E. E.

Además, los miembros de la Ucoma se llevaron precintado un teléfono móvil iPhone 17 Pro.

Tras continuar con los registros, los agentes pusieron en libertad a Samper en torno a las 16.30, al considerar que no existía riesgo de fuga o de no presentarse cuando sea requerido por la autoridad judicial.

La Guardia Civil apunta directamente a Samper como el cabeza de toda la organización criminal en torno a Forestalia y al amaño de autorizaciones ambientales.

El grupo Forestalia es señalado como el principal y casi exclusivo beneficiario de un trato privilegiado en la tramitación de expedientes ambientales, obteniendo Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables a pesar de haber eliminado un gran número de deficiencias técnicas.

Como recompensa, Samper correspondía a Eugenio Domínguez, ex alto cargo de Teresa Ribera, con la participación en las mercantiles promotoras cuyos proyectos él mismo debía autorizar o supervisar.

Samper utilizó una red de empresas intermediarias (como el grupo Caliope y Babieca) que, a pesar de tener un capital social reducido y baja operatividad real, servían para ocultar al verdadero beneficiario final de las concesiones eólicas.

La red empleaba a los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda (este último vinculado directamente a Samper en Nearco Renovables) como testaferros y administradores para desvincular formalmente al presidente de Forestalia de los pagos al funcionario.